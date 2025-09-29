Language
    UP News : इतनी सी बात पर चबूतरे पर सो रहे युवक पर ईंट से किए 17 वार, मौत, पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार

    By Shubham Gupta Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 05:00 PM (IST)

    Meerut News मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी गांव में शराब के नशे में एक युवक की ईंटों से वार कर एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपित ने ईंटों से लगभग 17 वार किए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मेरठ के भूनी गांव में युवक की हत्या

    जागरण संवाददाता, सरधना (मेरठ)। सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी गांव में एक युवक दुकान के चबूतरे पर सो रहा था। आरोप है कि तभी गांव निवासी युवक शराब के नशे में वहां पर पहुंचा और रंजिशन ईंट से कई वार कर निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपित फरार हो गया। उधर, जानकारी पर स्वजन मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस भी पहुंच गई। जिस पर पुलिस ने पूछताछ कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपित को उसके खेत से गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपितों ने ईंट से लगभग 17 बार वार किए हैं। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

    भूनी निवासी 34 वर्षीय पवन पुत्र वेद प्रकाश मजदूरी कर परिवार का पोलन पोषण करता था। गांव में अनिल पुत्र देवदत्त की दुकान है। जिसमें गांव निवासी दीपक पुत्र धर्मपाल डेरी का काम करता है। रविवार देर रात शराब के नशे में पवन गांव में डेरी के बने चबूतरे पर पहुंचा और सो गया। ग्रामीणों के अनुसार रात दो बजे गांव का ही आरोपित युवक शराब के नशे में धुत्त होकर पहुंचा। जहां पर आरोपित ने रंजिशन पवन पर निर्ममता से ईंट से 17 वार कर उसकी हत्या कर दी। शोर-शराबा

    होने पर एक ग्रामीण वहां पहुंचा। जिस पर आरोपित उसे देखकर फरार हो गया।

    उधर, जानकारी पर स्वजन पहुंचे। पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया गया कि पूरी घटना दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने डीवीआर सहित अन्य उपकरण कब्जे में ले लिए है। साथ ही आरोपित को उसके खेत से दबोच लिया। सरूरपुर थाना अध्यक्ष अजय शुक्ला ने बताया कि ईंट से कई वार कर हत्या की गई है। मामले की जांच चल रही है। शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। हालांकि उन्होंने ईंट से 17 वार करने की जानकारी से अनभिज्ञता जताई।

    दिन में धमकी, रात में आरोपित ने वारदात को दिया अंजाम

    मृतक के भाई अमित ने बताया कि आरोपित का चचेरा भाई विकास उर्फ विक्की उर्फ ढोला पुत्र राजबीर रोड़ी, डस्ट व सीमेंट बेचने का काम करते हैं। अमित के अनुसार रविवार को दिन में वह भूनी स्थित प्राइमरी स्कूल की टूटी दीवार का निर्माण कर चौराहे पर कुछ सामान लेने गए थे। उसी समय विक्की ने उन्हें रोक लिया और आरोपित के भाई ने उनसे सामान ना लेने पर गाली-गलौज की थी।

    उसी दौरान आरोपित भी वहां पर पहुंच गया था। जिस पर उसने अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। बताया कि वारदात से पहले घटनास्थल से कुछ दूरी पर मृतक का चचेरा भाई अमरीश गांव में ही आरोपित के चाचा की दुकान पर उसके साथ शराब पी रहा था। उसी दौरान विवाद होने पर अमरीश वहां से चला गया और पवन के बीच रास्ते में मिलते ही उसे ईंट से 17 वार कर मौत के घाट उतार दिया।