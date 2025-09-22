Hema Malini in Meerut : मेरठ पहुंचीं हेमा मालिनी, फूलों की वर्षा के बीच फैंस ने किया स्वागत
Hema Malini in Meerut प्रख्यात बालीवुड अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने मेरठ में जैना ज्वेलर्स के नए शोरूम का उद्घाटन किया। प्रशंसकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान फूलों की वर्षा की गई। उनके आगमन से पूर्व ही सेंट्रल मार्केट में भीड़ लगनी शुरू हो गई थी।
जागरण संवाददाता, मेरठ। ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर बालीवुड अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी सोमवार को शहर में थीं। उन्होंने शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट स्थित जैना ज्वेलर्स के नए शोरूम का उद्घाटन दीप जलाकर किया।
उनके आगमन से पूर्व ही सेंट्रल मार्केट में भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। फैंस ने उनका तालियां बजाकर स्वागत किया। नवरात्रि के पहले दिन पूरे विधि विधान के साथ पंडितों ने गणेश आरती की और हेमा मालिनी ने शोरूम का उद्घाटन किया। एक ओर जहां ड्रोन कैमरे से यह नजारा कैद हो रहा था, वहीं दूसरी ओर फूलों की वर्षा की जा रही थी। फैंस ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। शोरूम का उद्घाटन करने के बाद हेमा मालिनी ने ज्वेलरी का अवलोकन किया और सराहना की। इसके बाद उन्होंने शहर की कुछ भाजपा नेताओं से भी मुलाकात की।
हेमा मालिनी पहले भी आ चुकी हैं मेरठ
जागरण संवाददाता, मेरठ। हेमा मालिनी पहले भी कई बार शहर में आ चुकी हैं। पिछले वर्ष ही मेरठ महोत्सव के दौरान उनका आगमन हुआ था। उन्होंने गंगा अवतरण पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि दक्षिण के सिनेमा में अच्छा काम हो रहा है। इसीलिए वहां की फिल्में नाम कमा रही हैं। यह प्रतिस्पर्धा है। इसी के साथ कहा था कि गंगा और यमुना दोनों नदियां प्रदूषित हैं। सरकार पूरी निष्ठा से प्रयास कर रही है, लेकिन अभियान से जनता के जुड़ने पर ही पूर्ण सफाई संभव होगी।
