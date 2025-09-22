Hema Malini in Meerut : मेरठ पहुंचीं हेमा मालिनी, फूलों की वर्षा के बीच फैंस ने किया स्वागत

जागरण संवाददाता, मेरठ। ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर बालीवुड अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी सोमवार को शहर में थीं। उन्होंने शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट स्थित जैना ज्वेलर्स के नए शोरूम का उद्घाटन दीप जलाकर किया।

उनके आगमन से पूर्व ही सेंट्रल मार्केट में भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। फैंस ने उनका तालियां बजाकर स्वागत किया। नवरात्रि के पहले दिन पूरे विधि विधान के साथ पंडितों ने गणेश आरती की और हेमा मालिनी ने शोरूम का उद्घाटन किया। एक ओर जहां ड्रोन कैमरे से यह नजारा कैद हो रहा था, वहीं दूसरी ओर फूलों की वर्षा की जा रही थी। फैंस ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। शोरूम का उद्घाटन करने के बाद हेमा मालिनी ने ज्वेलरी का अवलोकन किया और सराहना की। इसके बाद उन्होंने शहर की कुछ भाजपा नेताओं से भी मुलाकात की।