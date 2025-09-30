Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वन दारोगा को ट्रैक्टर-ट्राली के सामने दिया धक्का, अवैध रूप से पेड़ काटकर ले जा रहे आरोपितों का कारनामा

    By Shubham Gupta Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:41 PM (IST)

    Meerut News मेरठ के खेड़ा गांव में लकड़ी काट रहे कुछ लोगों ने वन दारोगा पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जिससे वह घायल हो गए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपित भागने लगे लेकिन पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ट्रैक्टर-ट्राली जब्त कर ली है।

    prefferd source google
    Hero Image
    मेरठ के खेड़ा  गांव  में  घटना  के  बाद  वन  दारोगा।  सौ. ग्रामीण

    जागरण संवाददाता, सरधना (मेरठ)। सरधना थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव के जंगल में ग्राम समाज की भूमि पर सोमवार देर रात आरोपितों यूकेलिप्टिस के खड़े पेड़ काट दिए। सूचना पर वन दारोगा टीम के साथ गांव में पहुंचे। उसी दौरान आरोपित ट्रैक्टर-ट्राली में लकड़ी लादकर जंगल से आ रहे थे। तभी टीम को देख आरोपित ट्रैक्टर-ट्राली से उतर गए और वन दारोगा को ट्रैक्टर-ट्राली के सामने धक्का दे दिया। जिसमें वह बाल-बाल बच गए और घायल हो गए। इस बीच टीम ने आरोपितों को पकड़ने की कोशिश भी की। किंतु अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वन रक्षक घायल को सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां से उन्हे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर, पुलिस ने एक आरोपित को अगले दिन मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार रात खेड़ा गांव के जंगल में ग्राम समाज की भूमि पर कुछ युवकों ने खड़े यूके लिप्टिस के पेड़ काट लिए। सूचना पर वन दारोगा संजीव कुमार, वन रक्षक लोमन बडौदिया व वन विभाग के चौकीदार नटवर सिंह गांव में पहुंचे। तभी जंगल से आरोपित ट्रैक्टर-ट्राली में लकड़ी लादकर आते हुए नजर आए। जिस पर टीम ने उन्हे रोकने का प्रयास किया। तभी आरोपित ट्रैक्टर-ट्राली से उतर गए। इसके बाद आरोपितों ने वन दारोगा संजीव कुमार को चलती हुई ट्रैक्टर-ट्राली के सामने धक्का दे दिया।

    जिसमें वह बच गए। लेकिन घायल हो गए और कपड़े फट गए। इसके बाद आरोपितों को पकड़ने के लिए टीम ने प्रयास किया। किंतु अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपित फरार हो गए। वनरक्षक सहित अन्य घायल को सीएचसी ले गए। जहां से उन्हे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। साथ ही आरोपितों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। जिसके बाद वन रक्षक लोमन बडौदिया की तहरीर पर पुलिस ने खेड़ा निवासी ट्रैक्टर चालक संजय पुत्र प्रेम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 

    वन रेंजर कुलदीप सिंह ने बताया कि इस मामले में विभागीय कार्रवाई की जा रही है। ट्रैक्टर-ट्राली को भी जब्त कर लिया गया है। वन विभाग के कार्यवाहक रेंजर सौरभ अवस्थी ने बताया कि वनदारोगा का उपचार मेडिकल में चल रहा है। उन्हे जिला अस्पताल से वहां के लिए रेफर कर दिया गया था।

    यह भी पढ़ें- UP News : कई जिलों के थानों में प्रभारी रहे इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला

    आरोपित को किया गिरफ्तार, अन्य फरार

    प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि आरोपित ट्रैक्टर चालक संजय को महाराणा प्रताप चौक के पास से मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि तहरीर में एक ही आरोपित का नाम था। अन्य नाम आने पर जांच कर उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।