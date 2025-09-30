UP News : कई जिलों के थानों में प्रभारी रहे इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, करोड़ों की संपत्ति से जुड़ा है मामला

Language
    कई जिलों के थानों में प्रभारी रहे इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में पाया गया कि उनकी संपत्ति उनकी आय से रुपये अधिक है। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है क्योंकि वह संपत्ति को लेकर संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। कई जिलों के थानों में प्रभारी रहे प्रेमवीर सिंह राणा पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में मेरठ सेक्टर सतर्कता अधिष्ठान में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच के दौरान सामने आया है कि इंस्पेक्टर की संपत्ति उनकी आय से अधिक है। जिसकी कीमत करोड़ों में है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर मेरठ पुलिस ने भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। मूलरूप से जिला बागपत के गांव निरपुड़ा निवासी प्रेमवीर सिंह राणा शामली जनपद के थाना कैराना में भी तैनात रहे हैं।

    जांच में कई ऐसे वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों का राजफाश हुआ है, जो उनके घोषित स्रोतों से मेल नहीं खाते। जांच में सामने आया है कि इंस्पेक्टर ने अपने घोषित स्रोतों से 1,65,36,556 करोड़ रुपये की आय अर्जित की। जबकि इस अवधि में उन्होंने परिसंपत्तियों के अर्जन व भरण-पोषण में 4,57,42,602 करोड़ रुपये खर्च किए। जो उनकी घोषित आय से 2,92,06,045 रुपये अधिक है। इस संबंध में इंस्पेक्टर से पूछताछ की गई तो वह संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दें सकें।

    जिसके चलते मेरठ सेक्टर सतर्कता अधिष्ठान के इंस्पेक्टर कृष्णवीर की तहरीर पर प्रेमवीर सिंह राणा पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रेमवीर सिंह राणा सहारनपुर के कुतुबशेर, शामली के थाना भवन और कैराना थाना सहित अन्य कई थानों मे प्रभारी रह चुके है। जांच में सामने आया है कि वह वर्ष 2010 से लगातार थाने के प्रभारी रहे।

    फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर भेज दिया सऊदी अरब, लाखों रुपये हड़पे

    मेरठ। सऊदी अरब में ड्राइविंग की नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवक ने गांव के ही तीन युवकों पर 2.90 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। किठौर थाना क्षेत्र के गांव बहरोड़ा निवासी फारिद ने बताया कि गांव निवासी कादिर पुत्र शमशाद, कादिर पुत्र जफर अहमद व अय्यूब ने उसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर सऊदी अरब में चालक की नौकरी दिलाने की बात कही। उक्त लोगों की बातों में आकर उसने 2.90 लाख रुपये उन्हें दे दिए।

    उक्त तीनों ने उसका फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर सऊदी अरब भेज दिया। वहां जाने पर पता चला कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी है। जिस कारण उसकी नौकरी नहीं लगी और उससे मजदूरी कराई गई। किसी तरह वह वापस अपने घर आया।

    घर आने पर उसने स्वजन को पूरे प्रकरण की जानकारी दी। उसने तीनों आरोपितों के खिलाफ थाना किठौर में धोखाधड़ी की तहरीर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित ने बताया कि आरोपित गांव में खुलेआम घूम रहे है, लेकिन थाना पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने सीओ किठौर को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए है।