Meerut Weather Update : घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक; कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित
Meerut Today Weather: मेरठ में घने कोहरे के कारण ट्रेनों की लेटलतीफी बढ़ गई है, जिससे यात्रियों को कड़ाके की ठंड में परेशानी हो रही है। कई ट्रेनें घं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। सीजन का घना कोहरा बुधवार की रात देखने को मिला। गुरुवार को सुबह आसमान में कोहरे की परत छायी हुई है। कोहरे के चलते ट्रेनों की लेटलतीफी बढ़ गई है।
संगम एक्सप्रेस तीन घंटा विलंब से सुबह साढ़े आठ बजे सिटी स्टेशन मेरठ पहुंची। नौचंदी एक्सप्रेस प्रयागराज से डेढ़ घंटे विलंब से पौने 11 बजे पहुंची। वहीं लखनऊ से रवाना हुई नौचंदी एक्सप्रेस तीन घंटा विलंब से चल रही है। यह ट्रेन साढ़े 11 बजे सिटी स्टेशन आई। गोल्डन टेंपल भी डेढ़ घंटा विलंबित रही।
बाड़मेर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस भी डेढ़ घंटा विलंब से मेरठ पहुंची। ट्रेनों के विलंब से चलने से कड़ाके की ठंड में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबी दूरी रोडवेज बसें भी लखनऊ आदि शहरों में चार से पांच घंटा विलंब से पहुंच रही हैं।
कड़ाके की ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित
कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। लगातार बदल रहे मौसम के कारण और कोहरा आने से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। बुधवार को घना कोहरा और ठंडी हवाओ का व्यापक असर देखा गया। सुबह से ही हल्के बादल छाए रहे। तेज धूप न निकलने से ठिठुरन बढ़ गई।
शाम को कोहरे और बढ़ती ठंड के कारण बाजारों पर भी इसका असर दिख रहा है। दुकानदारों का कहना है कि दोपहर के 12 बजे से लेकर चार बजे तक ग्राहक दुकानों पर रहते हैं।
इसके बाद बाजार खाली हो जाते हैं। बुधवार की देर रात शहर में भी कोहरा आ गया। जिस कारण यातायात प्रभावित हुआ। दृश्यता कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा।
बुधवार को कड़ाके ठंड से सरसों, आलू की फसल पर भी असर दिखने लगा है। बुधवार को अधिकतम 20.9 और न्यूनतम 10.4 तापमान रिकार्ड किया गया।
यह भी पढ़ें- Agra Aligarh Mathura Weather Forecast: पूरे मंडल में बिछी घने कोहरे चादर, निकल आए मफलर और दस्ताने; मौसम विभाग का Alert
यह भी पढ़ें- Saharanpur: सीजन में पहली बार कोहरे की भयंकर मार, हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक; गर्म कपड़ों में लिपटे लोग
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।