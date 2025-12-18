Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Meerut Weather Update : घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक; कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित

    By OM BAJPAIEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:11 PM (IST)

    Meerut Today Weather: मेरठ में घने कोहरे के कारण ट्रेनों की लेटलतीफी बढ़ गई है, जिससे यात्रियों को कड़ाके की ठंड में परेशानी हो रही है।  कई ट्रेनें घं ...और पढ़ें

    Hero Image

    Meerut Weather Update: प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सीजन का घना कोहरा बुधवार की रात देखने को मिला। गुरुवार को सुबह आसमान में कोहरे की परत छायी हुई है। कोहरे के चलते ट्रेनों की लेटलतीफी बढ़ गई है।

    संगम एक्सप्रेस तीन घंटा विलंब से सुबह साढ़े आठ बजे सिटी स्टेशन मेरठ पहुंची। नौचंदी एक्सप्रेस प्रयागराज से डेढ़ घंटे विलंब से पौने 11 बजे पहुंची। वहीं लखनऊ से रवाना हुई नौचंदी एक्सप्रेस तीन घंटा विलंब से चल रही है। यह ट्रेन साढ़े 11 बजे सिटी स्टेशन आई। गोल्डन टेंपल भी डेढ़ घंटा विलंबित रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाड़मेर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस भी डेढ़ घंटा विलंब से मेरठ पहुंची। ट्रेनों के विलंब से चलने से कड़ाके की ठंड में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबी दूरी रोडवेज बसें भी लखनऊ आदि शहरों में चार से पांच घंटा विलंब से पहुंच रही हैं।

    meerut temp

    कड़ाके की ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित

    कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। लगातार बदल रहे मौसम के कारण और कोहरा आने से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। बुधवार को घना कोहरा और ठंडी हवाओ का व्यापक असर देखा गया। सुबह से ही हल्के बादल छाए रहे। तेज धूप न निकलने से ठिठुरन बढ़ गई।

    शाम को कोहरे और बढ़ती ठंड के कारण बाजारों पर भी इसका असर दिख रहा है। दुकानदारों का कहना है कि दोपहर के 12 बजे से लेकर चार बजे तक ग्राहक दुकानों पर रहते हैं।

    इसके बाद बाजार खाली हो जाते हैं। बुधवार की देर रात शहर में भी कोहरा आ गया। जिस कारण यातायात प्रभावित हुआ। दृश्यता कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा।

    बुधवार को कड़ाके ठंड से सरसों, आलू की फसल पर भी असर दिखने लगा है। बुधवार को अधिकतम 20.9 और न्यूनतम 10.4 तापमान रिकार्ड किया गया।

    यह भी पढ़ें- Agra Aligarh Mathura Weather Forecast: पूरे मंडल में बिछी घने कोहरे चादर, निकल आए मफलर और दस्ताने; मौसम विभाग का Alert

    यह भी पढ़ें- Saharanpur: सीजन में पहली बार कोहरे की भयंकर मार, हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक; गर्म कपड़ों में लिपटे लोग