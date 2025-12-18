Meerut Weather Update : घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक; कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित

जागरण संवाददाता, मेरठ। सीजन का घना कोहरा बुधवार की रात देखने को मिला। गुरुवार को सुबह आसमान में कोहरे की परत छायी हुई है। कोहरे के चलते ट्रेनों की लेटलतीफी बढ़ गई है। संगम एक्सप्रेस तीन घंटा विलंब से सुबह साढ़े आठ बजे सिटी स्टेशन मेरठ पहुंची। नौचंदी एक्सप्रेस प्रयागराज से डेढ़ घंटे विलंब से पौने 11 बजे पहुंची। वहीं लखनऊ से रवाना हुई नौचंदी एक्सप्रेस तीन घंटा विलंब से चल रही है। यह ट्रेन साढ़े 11 बजे सिटी स्टेशन आई। गोल्डन टेंपल भी डेढ़ घंटा विलंबित रही।

बाड़मेर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस भी डेढ़ घंटा विलंब से मेरठ पहुंची। ट्रेनों के विलंब से चलने से कड़ाके की ठंड में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबी दूरी रोडवेज बसें भी लखनऊ आदि शहरों में चार से पांच घंटा विलंब से पहुंच रही हैं।