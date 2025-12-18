Saharanpur: सीजन में पहली बार कोहरे की भयंकर मार, हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक; गर्म कपड़ों में लिपटे लोग

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सर्दी के मौसम में पहली बार जिले में कोहरे की भयंकर मार व सर्दी ने कोहराम मचा दिया है। ठंड व कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित रहा। दिन के तापमान में 7.0 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है तथा मौसम विभाग अगले चार दिनों तक कोहरा, ठंड व शीतलहर की मार जारी रहने की संभावना जता रहा है।

मंगलवार तक जिले का मौसम काफी खुशगवार बना हुआ था धूप खिलने के साथ ही सर्दी असर नहीं दिखा पा रही थी लेकिन बुधवार को अचानक मौसम ने तेजी से करवट बदली। गत अर्धरात्रि के बाद से तनी कोहरे की मोटी चादर पूरा दिन नहीं हट पाई।

कोहरा इतना घना था कि पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए, उसपर कड़ाके की ठंड ने कंपकपी छुड़ाने में कसर नहीं छोड़ी है। सर्दी बढ़ने के साथ ही तापमान भी तेजी से लुढ़का तथा गत दिवस की अपेक्षा बुधवार को रात के तापमान में 2.5 डिग्री तथा दिन के तापमान में 7.0 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।

बुधवार को न्यूनतम तापमान जहां 8.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान भारी गिरावट के साथ 11.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजकीय मौसम वेधशाला प्रभारी अमीर आलम अगले चार दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहने तथा सर्दी कोहरा व शीतलहर बढ़ने की संभावना जता रहे है।



हाईवे पर रफ्तार को ब्रेक

कोहरे की भीषण मार के चलते हाईवे ही नहीं बल्कि मुख्य मार्गों पर भी वाहनों की रफ्तार को ब्रेक लग गए। रात में अधिकांश वाहन रेंगते रहे तथा दिन में भी लाइटें जलाकर निकलने को मजबूर रहे। उधर रेल यातायात भी खासा प्रभावित हुआ है, लंबी दूरी करीब आधा दर्जन ट्रेनें दो से साढ़े चार घंटे देरी से चल रही है तथा यात्री सफर को परेशान है।



बाजार भी देर से खुले जल्द हुए बंद

कोहरे व सर्दी की मार के चलते बुधवार को प्रमुख बाजार भी देरी से खुले। सुबह 10 बजे तक गुलजार होने वाले बाजारों में करीब 11:30 बजे के बाद अधिकांश दुकानों के शटर उठे। दिन में बाजारों में भीड़ तो रही लेकिन गर्म कपड़ों की दुकानों पर अधिक नजर आई। शाम में भी बाजार जल्दी बंद होना शुरू हो गए थे, देर रात तक खुले रहने वाले रेस्टोरेंट आदि में भी ग्राहक नदारद से रहे।

आग तापते रहे सरकारी कर्मचारी विकराल हो रही सर्दी के कारण जहां सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी देर से पहुंचे तथा ठंड से बचाव को आग या हीटर पर तापते नजर आए। वहीं फरियादियों की संख्या में भी खासी कमी रही, जरूरी होने पर ही लोग मोटे गर्म कपड़ों में लिपटकर घरों से निकलने को मजबूर रहे, इसी कारण सरकारी दफ्तर सूने नजर आए।