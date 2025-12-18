सहारनपुर में स्कूली बच्चों को शीतलहर से बचाने के लिए प्रशासन ने उठाए कदम, बदली स्कूलों की टाइमिंग

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सर्दी का सितम बढ़ते ही प्रशासन ने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए स्कूल संचालन का समय परिवर्तित कर दिया है। अब कक्षा एक से 12वीं तक के स्कूलों में सुबह साढ़े नौ बजे से अपराह्न ढाई बजे तक पढ़ाई होगी।

जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अरविंद कुमार पाठक ने बुधवार को बताया कि सभी जिलाधिकारी ने जनपद में कोहरा, शीतलहर और ठंड का प्रकोप बढ़ने के चलते बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए कक्षा एक से 12वीं तक के स्कूलों का समय परिवर्तित करने के आदेश दिए हैं।