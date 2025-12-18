सहारनपुर में स्कूली बच्चों को शीतलहर से बचाने के लिए प्रशासन ने उठाए कदम, बदली स्कूलों की टाइमिंग
सहारनपुर में शीतलहर के चलते स्कूली बच्चों को ठंड से बचाने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, जिससे ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सर्दी का सितम बढ़ते ही प्रशासन ने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए स्कूल संचालन का समय परिवर्तित कर दिया है। अब कक्षा एक से 12वीं तक के स्कूलों में सुबह साढ़े नौ बजे से अपराह्न ढाई बजे तक पढ़ाई होगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अरविंद कुमार पाठक ने बुधवार को बताया कि सभी जिलाधिकारी ने जनपद में कोहरा, शीतलहर और ठंड का प्रकोप बढ़ने के चलते बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए कक्षा एक से 12वीं तक के स्कूलों का समय परिवर्तित करने के आदेश दिए हैं।
इसके तहत जनपद में सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन विद्यालय, सीबीएसई-आइसीएसई स्कूल, संस्कृत बोर्ड तथा मदरसा बोर्ड के तहत संचालित प्री प्राइमरी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों का संचालन सुबह 9:30 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक किया जाएगा।
