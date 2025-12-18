Language
    Agra Aligarh Mathura Weather Forecast: पूरे मंडल में बिछी घने कोहरे चादर, निकल आए मफलर और दस्ताने; मौसम विभाग का Alert

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:43 PM (IST)

    Agra to Firozabad Weather Update: आगरा मंडल में गुरुवार को घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हो गई और यातायात प्रभावित हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे और आग ...और पढ़ें

    Agra Current Conditions: आगरा में गुरुवार दोपहर एक बजे धूप नहीं निकली।

    जागरण संवाददाता, आगरा। Uttar Pradesh Districts Weather Compilation: Agra to Firozabad अब तक लोग कह रहे थे कि ठंड नहीं पड़ रही। तेज धूप निकलने के बाद अगले ही दिन गुरुवार को पूरे आगरा मंडल में घने कोहरे की चादर बिछ गई। Yamuna Expressway, Agra Lucknow Expressway, Agra Jaipur Highway और Agra Delhi Highway पर दृश्यता शून्य हो गई। सुबह 10 बजे तक हेडलाइट जलाकर वाहन चले।

    Agra Mausam

    आगरा में दोपहर एक बजे तक सड़कों से कोहरा छंटा नहीं था। धूप न निकलने की वजह से लोग घरों में ही बंद रहे। वहीं सीजन में पहली बार सड़क किनारे लोग अलाव जलाकर बैठे नजर आए। वहीं दोपहिया वाहन चालक मफलर और दस्ताने लेकर घर से निकले।

    अलीगढ़ और हाथरस में खेतों से लेकर सड़कों पर धुंध छाई रही। एकदम से बदले मौसम के मिजाज के बाद स्कूलों में बच्चों की संख्या घट गई। वहीं बाजारों में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है।

    मथुरा में बुधवार देर रात और गुरुवार सुबह कोहरे के चलते दो अलग अलग हादसों में चार युवकों की मृत्यु हो गई। यहां भी ठंड का असर नजर आ रहा है। अन्य दिनों की अपेक्षा मंदिरों में भीड़ कम रही। आगरा दिल्ली हाईवे पर दृश्यता कम होने से वाहनों की रफ्तार भी कम हो गई है।

    फिरोजाबाद में भी ऐसा ही हाल रहा। दिनचर्या की शुरुआत आम दिनों की अपेक्षा गुरुवार को देरी से हुई। बाजारों में चहल-पहल दोपहर 12 बजे तक सामान्य नहीं हो पाई थी। यहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति धीमी हो गई है।

    मैनपुरी में जनजीवन प्रभावित रहा। बाजारों में दुकानें देर से खुलीं और ग्राहक भी नहीं आए। मंडी में अन्य दिनों की अपेक्षा रौनक कम रही। एटा और कासगंज में भी हाल कुछ ऐसा ही रहा। सोरों और कछला घाट पर स्नान को पहुंचने वाले लोगों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है।

    मौसम विभाग की मानें तो अब आने वाले तीन चार दिन ऐसा ही हाल रहेगा। न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं धूप नहीं निकलने से अधिकतम तापमान भी नीचे आएगा। मैदानी इलाकों में कोहरा अब लगातार बना रहेगा।

     

    रात में सफर से बचने की सलाह

    मौसम विभाग की कोहरे को लेकर दी गई चेतावनी के बाद लोगों को प्रशासन द्वारा सलाह दी जा रही है कि रात के सफर से बचें। Yamuna Expressway और Agra Lucknow Expressway पर रात नौ बजे से ही घना कोहरा छाने के आसार हैं। ऐसे में यहां दृश्यता शून्य हो रही है। बीते दिनों में दोनों ही एक्सप्रेसवे पर बड़े हादसे हो चुके हैं।