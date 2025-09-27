CCSU Meerut : इन छात्रों को स्पेशल बैक परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय ने दिया अवसर, भरें फार्म

Meerut News चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बीए बीकाम और बीएससी के छात्रों को छठे सेमेस्टर की स्पेशल बैक परीक्षा का एक और मौका दिया है। छात्र 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर फार्म भर सकते हैं। कालेजों को 6 अक्टूबर तक फार्म सत्यापित करने होंगे। यह अवसर 2025 में स्नातक पूरा करने वाले छात्रों के लिए है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 में तीन वर्षीय बीए, बीकाम व बीएससी पाठ्यक्रम पूरा कर चुके विद्यार्थियों को छठे सेमेस्टर की स्पेशल बैक परीक्षा का एक अवसर दिया है। जिन विद्यार्थियों का छठे सेमेस्टर का बैक है, वह रविवार 28 सितंबर से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर स्पेशल बैक परीक्षा फार्म भर सकते हैं।

परीक्षा फार्म पांच अक्टूबर तक भरे जाएंगे। कालेजों को परीक्षा फार्म छह अक्टूबर तक सत्यापित करना है और सत्यापित परीक्षा फार्म परीक्षा विभाग में सात अक्टूबर तक जमा करा देना है। स्पेशल बैक की परीक्षाएं 14 से 16 अक्टूबर तक होंगी। इसलिए विद्यार्थी परीक्षा फार्म भरने के लिए निर्धारित तिथियों का ध्यान रखें।

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार 2025 में स्नातक तीन वर्ष पूरा करने वाले छात्रों को स्पेशल परीक्षा का अवसर देने का निर्णय लिया गया है। विषम सेमेस्टर परीक्षाएं नवंबर के मध्य शुरू होंगी। इसलिए विषम सेमेस्टर के लिए बैक पेपर परीक्षा कराने का कोई औचित्य नहीं है। छात्रों को द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा में चौथे व छठे सेमेस्टर के साथ शामिल होने का मौका मिल चुका है। इसलिए छात्रों को केवल छठे सेमेस्टर में बैक पेपर परीक्षा में शामिल कराया जा रहा है।