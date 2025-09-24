Meerut News: 30 प्लाटों का हुआ आवंटन, अभी आवास विकास की ई-नीलामी में 31 संपत्तियों को खरीदने का मौका बाकी
Meerut News मेरठ के माधवपुरम में आवास विकास के 30 भूखंडों का आवंटन लाटरी से किया गया। 2029 आवेदकों में से एकमुश्त भुगतान वालों को प्राथमिकता मिली। उप आवास आयुक्त ने प्रक्रिया को पारदर्शी बताया। 30 सितंबर को 31 संपत्तियों की ई-नीलामी होगी जिसमें भूखंडों और दुकानों को खरीदने का मौका मिलेगा। 29 सितंबर तक टोकन राशि जमा कराकर ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं।
जागरण संवाददाता, मेरठ। जागृति विहार सेक्टर तीन स्थित सामुदायिक केंद्र में मंगलवार को माधवपुरम के 30 भूखंडों का आवंटन लाटरी प्रक्रिया से हुआ।
संपत्ति अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि कुल 2029 में से 1594 लोगों ने एकमुश्त भूखंडों की पूरी कीमत अदा करने और शेष 435 ने किश्तों में धनराशि जमा करने का विकल्प चुना था। पहले एकमुश्त धनराशि जमा करने का विकल्प चुनने वालों के बीच लाटरी प्रक्रिया हुई। सभी भूखंड उन्हीं के बीच आवंटित हो गए। किश्त का विकल्प चुनने वालों का नंबर ही नहीं आया।
उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 30 सितंबर को ई-नीलामी में 31 संपत्तियों को खरीदने का मौका है।
माधवपुरम में 620 वर्गमीटर एक, जागृति विहार योजना-6 में तीन, शास्त्रीनगर योजना-3 में दो, जागृति विहार एक्सटेंशन में एक कामर्शियल प्लाट, शास्त्रीनगर के ब्लाक में 10 दुकानें, जागृति विहार एक्सटेंशन में छह ग्रुप हाउसिंग प्लाट समेत कुल 25 कामर्शियल भूखंडों की नीलामी होगी।
संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि जागृति विहार एक्सटेंशन में छह आवासीय भूखंड भी नीलामी की सूची में शामिल हैं।
उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 29 सितंबर तक टोकन धनराशि जमा करा कर लोग 30 सितंबर को होने वाली ई नीलामी में भाग ले सकते हैं। टोकन धनराशि, कामर्शियल भूखंडों के लिए 10 और आवासीय भू खंडों के लिए पांच प्रतिशत है। अनिल कुमार, दीपक कुमार, भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे।
