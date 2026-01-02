न्यू ईयर पर रिकॉर्ड तोड़ बिकी शराब, नए साल के स्वागत में 11 करोड़ की शराब गटक गए मेरठवासी

जागरण संवाददाता, मेरठ। नए साल के स्वागत में मेरठ के लोगों ने 11 करोड़ रुपये केवल शराब पीने में खर्च कर दिए। इसके अलावा अन्य साज सज्जा का कोई आंकड़ा नहीं है। पिछले साल 2024 में शराब की बिक्री सात करोड़ की हुई थी। इस बार हुई बिक्री चार करोड़ अधिक है। जिससे सरकार को भी राजस्व का फायदा हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला आबकारी अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि उन्होंने इस बार 30 अस्थाई लाइसेंस शराब पिलाने के दिए थे। शहर में शराब की कुल 186 कंपोजिट दुकानें संचालिक हैं। इसके अलावा 189 दुकानें देसी शराब की हैं। सात मॉडल शॉप हैं और 25 बार हैं। इन सभी स्थानों पर यह बिक्री हुई है।