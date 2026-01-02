Language
    न्यू ईयर पर रिकॉर्ड तोड़ बिकी शराब, नए साल के स्वागत में 11 करोड़ की शराब गटक गए मेरठवासी

    By Sarvendra Pundir Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:14 AM (IST)

    नए साल के स्वागत में मेरठवासियों ने 11 करोड़ रुपये की शराब पी, जो पिछले साल की 7 करोड़ की बिक्री से 4 करोड़ अधिक है। इससे सरकार को राजस्व का बड़ा फायद ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। नए साल के स्वागत में मेरठ के लोगों ने 11 करोड़ रुपये केवल शराब पीने में खर्च कर दिए। इसके अलावा अन्य साज सज्जा का कोई आंकड़ा नहीं है। पिछले साल 2024 में शराब की बिक्री सात करोड़ की हुई थी। इस बार हुई बिक्री चार करोड़ अधिक है। जिससे सरकार को भी राजस्व का फायदा हुआ है।

    जिला आबकारी अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि उन्होंने इस बार 30 अस्थाई लाइसेंस शराब पिलाने के दिए थे। शहर में शराब की कुल 186 कंपोजिट दुकानें संचालिक हैं। इसके अलावा 189 दुकानें देसी शराब की हैं। सात मॉडल शॉप हैं और 25 बार हैं। इन सभी स्थानों पर यह बिक्री हुई है।

    उन्होंने बताया कि पूरे दिसंबर माह में 96 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई है। 31 दिसंबर से लेकर एक जनवरी तक 12 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई है।

    वहीं, पिछले साल दिसंबर माह में 84 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है। 31 दिसंबर 2024 से लेकर एक जनवरी 2025 तक सात करोड़ की बिक्री हुई थी।

    बता दें कि 31 दिसंबर की रात अधिकतर होटलों में पार्टियां हुई है। जिनमें ग्राहकों को शराब परोसी गई है। जिला आबकारी अधिकारी प्रदीप कुमार का कहना है कि त्योहारी सीजन और विशेष अवसरों पर शराब की खपत बढ़ जाती है। जिससे राजस्व को बड़ा फायदा होता है।

