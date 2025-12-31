सिलाई मशीन की दो सुई निगलने वाले मरीज को मिली राहत, मेडिकल कॉलेज में किडनी व मेसेंटरी से निकाली गईं सुई

जागरण संवाददाता, मेरठ। मेडिकल कालेज में आपरेशन के बाद एक मरीज की किडनी से चार और मेसेंटरी (पेट के अंदर एक झिल्लीदार ऊतक की परत) से नौ सेंटीमीटर की दो सुई निकाली गई।

मरीज पेट में दर्द की शिकायत पर भर्ती हुआ था। मुजफ्फरनगर के छपार निवासी 35 वर्षीय राजू ने गलती से सिलाई मशीन की दो सुई निगल ली थी। तबीयत खराब होने पर स्वजन ने 19 दिसंबर को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। सर्जरी विभाग के आचार्य डा. धीरज राज के मार्गदर्शन में राजू का उपचार शुरू किया गया।

उनकी टीम में डा. शोएब खान, डा. रवि बनोत, डा. शुभम गुप्ता, डा. मुदाबिर, डा. आमिर शामिल रहे। एक्सरे और सिटी स्कैन कराने के बाद पता चला कि राजू की किडनी और मेसेंटरी में दो सुई हैं। इसी कारण उसके पेट में दर्द हो रहा था। 22 दिसंबर को राजू का आपरेशन कर सुईयों को निकाला गया। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद मंगलवार को राजू को छुट्टी दे दी गई।