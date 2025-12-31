Delhi-Dehradun highway पर पहुंचा 324 टायरों वाला ट्रक तो लग गया लंबा जाम, साथ चल रही है 100 लोगों की टीम

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। हरिद्वार से मध्य प्रदेश के लिए 324 टायरों वाली गाड़ी पर रखकर जा रही करीब 70 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी टर्बाइन मशीन को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। मंगलवार दोपहर मशीन मेरठ सीमा में दौराला से कंकरखेड़ा होते हुए आगे रवाना हुई। इस दौरान दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कंकरखेड़ा से मुजफ्फरनगर की खतौली तक जाम रहा। वाहन कछुआ चाल में रेंगते चल रहे थे। दौराला, पल्लवपुरम और कंकरखेड़ा पुलिस को मशीन की गाड़ी को निकलवाने और जाम खुलवाने में पसीने छूट गए।

तीन दिनों से कोहरे की मार से मशीन को ले जाने वाले करीब 100 कर्मचारियों की टीम दौराला क्षेत्र में हाईवे पर मटौर के ट्रक सर्विस लेन में खड़ी थी। इस जिस 324 टायरों वाली गाड़ी पर यह मशीन रखी थी, उस गाड़ी के साथ दो अन्य बड़े ट्रक भी थे, जिनमें छोटी मशीनें रखीं थीं। इनके अलावा तीन बोलेरो गाड़ियों में संबंधित कंपनी के अन्य कर्मचारी भी सवार थे। इन सभी पर वाकीटाकी सेट थे। लंबी, चौड़ी और भारी भरकम मशीन को आगे दस टायरा ट्रक खींच रहा था, जबकि दूसरा ट्रक पीछे से धकेल रहा था।

तीसरा ट्रक साथ में चल रहा था। मंगलवार दोपहर जब धूप खिली तो कर्मचारियों की टीम ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। सभी कर्मचारी गाड़ियों को लेकर मटौर से चल दिए। जब तक वह मशीन पल्लवपुरम और कंकरखेड़ा तक पहुंची, जब तक हरिद्वार की ओर से आने वाली सड़क पर मुजफ्फरनगर के खतौली तक जाम लग गया। एक साइड की सड़क पर तीन में से दो लेन पर अकेली मशीन वाली गाड़ियां चल रही थीं, जबकि तीसरी न से ही वाहन निकल पा रहे थे।