    Delhi-Dehradun highway पर पहुंचा 324 टायरों वाला ट्रक तो लग गया लंबा जाम, साथ चल रही है 100 लोगों की टीम

    By Sanjeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:09 PM (IST)

    Delhi-Dehradun highway : हरिद्वार से मध्य प्रदेश जा रही 70 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी टर्बाइन मशीन को 324 टायरों वाली गाड़ी लेकर चली। मशीन के आगे बढ़न ...और पढ़ें

    Hero Image

    दून हाईवे से गुजरती 324 टायरों वाले ट्रक में रखी टर्बाइन मशीन। जागरण



    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। हरिद्वार से मध्य प्रदेश के लिए 324 टायरों वाली गाड़ी पर रखकर जा रही करीब 70 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी टर्बाइन मशीन को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। मंगलवार दोपहर मशीन मेरठ सीमा में दौराला से कंकरखेड़ा होते हुए आगे रवाना हुई। इस दौरान दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कंकरखेड़ा से मुजफ्फरनगर की खतौली तक जाम रहा। वाहन कछुआ चाल में रेंगते चल रहे थे। दौराला, पल्लवपुरम और कंकरखेड़ा पुलिस को मशीन की गाड़ी को निकलवाने और जाम खुलवाने में पसीने छूट गए।

    jam 650

    तीन दिनों से कोहरे की मार से मशीन को ले जाने वाले करीब 100 कर्मचारियों की टीम दौराला क्षेत्र में हाईवे पर मटौर के ट्रक सर्विस लेन में खड़ी थी। इस जिस 324 टायरों वाली गाड़ी पर यह मशीन रखी थी, उस गाड़ी के साथ दो अन्य बड़े ट्रक भी थे, जिनमें छोटी मशीनें रखीं थीं। इनके अलावा तीन बोलेरो गाड़ियों में संबंधित कंपनी के अन्य कर्मचारी भी सवार थे। इन सभी पर वाकीटाकी सेट थे। लंबी, चौड़ी और भारी भरकम मशीन को आगे दस टायरा ट्रक खींच रहा था, जबकि दूसरा ट्रक पीछे से धकेल रहा था।

    तीसरा ट्रक साथ में चल रहा था। मंगलवार दोपहर जब धूप खिली तो कर्मचारियों की टीम ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। सभी कर्मचारी गाड़ियों को लेकर मटौर से चल दिए। जब तक वह मशीन पल्लवपुरम और कंकरखेड़ा तक पहुंची, जब तक हरिद्वार की ओर से आने वाली सड़क पर मुजफ्फरनगर के खतौली तक जाम लग गया। एक साइड की सड़क पर तीन में से दो लेन पर अकेली मशीन वाली गाड़ियां चल रही थीं, जबकि तीसरी न से ही वाहन निकल पा रहे थे।

    सिवाया टोल प्लाजा पर भी आखिरी दो लेन को एक कर मशीन को निकलवाया गया। पुलिस ने मशीन की गाड़ियों को कहीं रुकने नहीं दिया, ताकि जाम न लगे। पुलिस को जाम खुलवाने में मशक्कत करनी पड़ी। दौराला इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह ने बताया कि तीन दिन से मशीन मटौर के पास खड़ी थी, मौसम खुलते ही वह कर्मचारी चल दिए, जिससे जाम लगा। पुलिस ने जाम खुलवाया। कंकरखेड़ा इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि मशीन के साथ जिटौली पुल से ही पुलिस की गाड़ी चल रही थी, मशीन को ले जा रही गाड़ी को रुकने नहीं दिया। वाहनों को सुरक्षित निकलवाया गया।