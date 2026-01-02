Language
    दिल्ली बाईपास पर 11 अवैध कट बन रहे हादसों का कारण, NHAI को क्रैश बेरियर और पीटीजेड कैमरे लगान के निर्देश

    By Anuj Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:33 AM (IST)

    मेरठ के दिल्ली बाईपास पर कोहरे और सर्दी में बढ़ते हादसों को रोकने के लिए अधिकारियों ने निरीक्षण किया। उन्हें कंकरखेड़ा क्षेत्र में हाईवे डिवाइडर में 1 ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली बाईपास पर वेदव्यासपुरी चेक पोस्ट के पास हाईवे में डिवाईडर काटकर बनाया गया अवैध कट

    जागरण संवाददाता, मेरठ। कोहरे और कड़ाके की सर्दी के दौरान सड़कों पर हादसों की संख्या अचानक बढ़ गई है। दिल्ली बाईपास पर हादसों को रोकने की योजना बनाने के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी निकले तो उन्हें कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में ही 11 स्थानों पर हाईवे के डिवाईडर में अवैध कट और मोड़ पर व्यवस्थाओं की कमी मिली।

    जिसके कारण इन स्थानों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने एनएचएआई अधिकारियों को इन सभी कट को तत्काल बंद कराकर इन्हें फिर से न खुलने देने के लिए यहां क्रैश बेरियर और पीटीजेड कैमरे लगाने का निर्देश दिया है।

    सुभारती समेत कई मोड़ पर लोगों को फुट ओवरब्रिज के माध्यम से सड़क पार करने के लिए मजबूर करने की व्यवस्था करने के लिए कहा है।

    यातायात पुलिस की संस्तुति पर जिला प्रशासन ने दिल्ली बाईपास पर हादसों को रोकने के लिए एनएचएआई को व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें कई स्थानों पर हाईवे के डिवाईडर में अवैध कट मिले।

    जिनसे बड़ी संख्या में दो पहिया वाहन उनके सामने ही निकलते रहे। कोहरे में ऐसे वाहनों के दुर्घटना के शिकार होने की आशंका अत्यधिक रहती है। सामान्य समय में भी ऐसे वाहन दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं।

    इन स्थानों पर मिले डिवाइडर में अवैध कट

    • मार्शल पिच रोड के सामने
    • कृष्णा आटोमोबाइल, मारुति सर्विस सेंटर के सामने
    • निवारा हाईट्स कालोनी के सामने कट
    • लायन सफाई के सामने कट
    • दायमपुर के सामने कट
    • रिविएरा बैंकट एंड रिजार्ट के सामने कट
    • कोशा रिजार्ट के सामने कट
    • लाला मोहम्मदपुर के सामने कट
    • सिल्वर सिटी कॉलोनी के सामने कट
    • डिटेलिंग गैलेरिया के सामने कट
    • खड़ौली से सुभारती के बीच तीन कट


    एनएचएआई को दिए गए निर्देश

    • बाईपास पर डिवाईडर पर लगे बिजली खंभों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाई जाए।
    • हाईवे की सड़क के दोनों किनारों पर सफेद रेडियम पट्टी धुंधली पड़ गई है। इसे नया कराएं और केट आई लगवाएं।
    • अवैध कट को बंद कराएं। फिर से न कटने देने के लिए मैटल बीम अथवा क्रैश बेरियर लगाएं।
    • सुभारती यूनिवर्सिटी और कैलाशी अस्पताल के पास बने फुट ओवरब्रिज के दोनों ओर आधा किमी तक पांच फीट ऊंची सीमेंटिड जाली लगाएं। ताकि पैदल और दोपहिया वाहन सड़क पार न करें। उन्हें फुट ओवर ब्रिज से गुजरने को मजबूर करें।
    • सभी कटों पर पीटीजेड सीसीटीवी कैमरा 360 डिग्री रोटेट करना वाला लगाए जाएं।
    • एनएचएआई का टोल फ्री नंबर 1033 के साइनेज स्थान स्थान पर लगाएं।


    सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम से कम कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों के निरीक्षण में मिली खामियों तथा दुर्घटनाएं रोकने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनका पालन एनएचएआई से प्राथमिकता पर कराया जाएगा।

                                                                                        डॉ. वीके सिंह, जिलाधिकारी