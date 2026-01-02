दिल्ली बाईपास पर 11 अवैध कट बन रहे हादसों का कारण, NHAI को क्रैश बेरियर और पीटीजेड कैमरे लगान के निर्देश

जागरण संवाददाता, मेरठ। कोहरे और कड़ाके की सर्दी के दौरान सड़कों पर हादसों की संख्या अचानक बढ़ गई है। दिल्ली बाईपास पर हादसों को रोकने की योजना बनाने के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी निकले तो उन्हें कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में ही 11 स्थानों पर हाईवे के डिवाईडर में अवैध कट और मोड़ पर व्यवस्थाओं की कमी मिली।

जिसके कारण इन स्थानों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने एनएचएआई अधिकारियों को इन सभी कट को तत्काल बंद कराकर इन्हें फिर से न खुलने देने के लिए यहां क्रैश बेरियर और पीटीजेड कैमरे लगाने का निर्देश दिया है।

सुभारती समेत कई मोड़ पर लोगों को फुट ओवरब्रिज के माध्यम से सड़क पार करने के लिए मजबूर करने की व्यवस्था करने के लिए कहा है।



यातायात पुलिस की संस्तुति पर जिला प्रशासन ने दिल्ली बाईपास पर हादसों को रोकने के लिए एनएचएआई को व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें कई स्थानों पर हाईवे के डिवाईडर में अवैध कट मिले।