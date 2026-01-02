यूपी में खौफनाक वारदात: न्यू ईयर पार्टी का केक लेकर जा रहे युवक की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों ने किया चक्का जाम

जागरण संवाददाता, मेहनाजपुर (आजमगढ़)। मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के इटैली गांव में मंदिर के पास बुधवार की रात करीब नौ बजे जौनपुर जिले के कुछ लोगों से चल रही पुरानी रंजिश में बाइक सवार दरियापुर नेवादा गांव निवासी 26 वर्षीय अखिलेश सोनकर की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी गयी।

घटना के समय मृतक अपने साथी के साथ केक लेकर घर लौट रहा था। रात में घात लगाकर बैठे लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। आक्रोशित स्वजन व ग्रामीणों ने गुरुवार की सुबह मेहनाजपुर बाजार में जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर पहुंचे एडीएम प्रशासन के समझाने बुझाने पर करीब तीन घंटे बाद जाम समाप्त हुआ।

मेहनाजपुर के दरियापुर नेवादा निवासी अखिलेश सोनकर प्रयागराज में चाट का ठेला लगाता था। पांच दिन पूर्व वह स्वजन से मिलने के लिए घर आया था। जौनपुर जनपद के कुछ लोगों से उसकी पुरानी रंजिश चल रही थी। बुधवार की शाम अखिलेश सोनकर गांव के संदीप के साथ बाजार गया था।

रात करीब नौ बजे दोनों नववर्ष का केक लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। संदीप बाइक चला रहा था, पीछे अखिलेश बैठा हुआ था। अभी वह इटैली गांव स्थित मंदिर के पास पहुंचे ही थे कि पहले से वहां दो-तीन लोग बाइक खड़ी कर रास्ते के किनारे घात लगाकर खड़े थे।

अखिलेश के पहुंचने पर चलती बाइक पर पीछे से उसके सिर पर लाठी-डंडे से हमला कर दिए। इससे अखिलेश बाइक से गिर गया। इतने में संदीप जान बचाकर भागा और अखिलेश के स्वजन को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही माैके पर पहुंचे स्वजन के साथ गांव के लोग भी पहुंचे।

आनन-फानन में स्वजन घायल अखिलेश को लेकर लालगंज अस्पताल पहुंचे, यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन शव लेकर घर लौट रहे थे। रास्ते में सिधौना के पास पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। रात में ही एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच की।