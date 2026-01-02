Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी में खौफनाक वारदात: न्यू ईयर पार्टी का केक लेकर जा रहे युवक की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों ने किया चक्का जाम

    By Ved Prakash Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:17 AM (IST)

    आजमगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते 26 वर्षीय युवक की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। वह नववर्ष का केक लेकर घर लौट रहा था जब इटैली गांव के पास उस पर ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    अखिलेश सोनकर (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेहनाजपुर (आजमगढ़)। मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के इटैली गांव में मंदिर के पास बुधवार की रात करीब नौ बजे जौनपुर जिले के कुछ लोगों से चल रही पुरानी रंजिश में बाइक सवार दरियापुर नेवादा गांव निवासी 26 वर्षीय अखिलेश सोनकर की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी गयी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के समय मृतक अपने साथी के साथ केक लेकर घर लौट रहा था। रात में घात लगाकर बैठे लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। आक्रोशित स्वजन व ग्रामीणों ने गुरुवार की सुबह मेहनाजपुर बाजार में जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर पहुंचे एडीएम प्रशासन के समझाने बुझाने पर करीब तीन घंटे बाद जाम समाप्त हुआ।

    मेहनाजपुर के दरियापुर नेवादा निवासी अखिलेश सोनकर प्रयागराज में चाट का ठेला लगाता था। पांच दिन पूर्व वह स्वजन से मिलने के लिए घर आया था। जौनपुर जनपद के कुछ लोगों से उसकी पुरानी रंजिश चल रही थी। बुधवार की शाम अखिलेश सोनकर गांव के संदीप के साथ बाजार गया था।

    रात करीब नौ बजे दोनों नववर्ष का केक लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। संदीप बाइक चला रहा था, पीछे अखिलेश बैठा हुआ था। अभी वह इटैली गांव स्थित मंदिर के पास पहुंचे ही थे कि पहले से वहां दो-तीन लोग बाइक खड़ी कर रास्ते के किनारे घात लगाकर खड़े थे।

    अखिलेश के पहुंचने पर चलती बाइक पर पीछे से उसके सिर पर लाठी-डंडे से हमला कर दिए। इससे अखिलेश बाइक से गिर गया। इतने में संदीप जान बचाकर भागा और अखिलेश के स्वजन को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही माैके पर पहुंचे स्वजन के साथ गांव के लोग भी पहुंचे।

    67452294

    आनन-फानन में स्वजन घायल अखिलेश को लेकर लालगंज अस्पताल पहुंचे, यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन शव लेकर घर लौट रहे थे। रास्ते में सिधौना के पास पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। रात में ही एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

    गुरुवार को आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्वजन और ग्रामीणों ने मेहनाजपुर बाजार में जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने पर एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, एसडीएम लालगंज राजकुमार, सीओ लालगंज भूपेश पांडेय मौके पर पहुंच गए।

    परिजनों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। मृतक के चचेरे भाई शुभम सोनकर की तहरीर पर पुलिस ने तीन अज्ञात लोगों के विरूद्व मुकदमा किया है। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। एसपी सिटी मधुवन कुमार सिंह ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमों को लगाया गया है।

    यह भी पढ़ें- ट्रेन के दरवाजे से बाहर देख रहा था युवक, तभी सामने आ गई मौत; मची चीख-पुकार