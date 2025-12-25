Language
    क्रिसमस पर मेरठ में अभेद्य सुरक्षा...जोन और सेक्टर में बंटा शहर, ड्रोन से की जाएगी निगरानी

    By Sushil Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:13 AM (IST)

    मेरठ में क्रिसमस के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर को जोन और सेक्टर में विभाजित किया गया है। ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। पुल ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मेरठ। क्रिसमस पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर को जोन और सेक्टर में बांटकर निगरानी की जा रही है। भीड़भाड़ वाले इलाकों और चर्चों के आसपास ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी।

    एसएसपी डॉ. विपिन ताडा के अनुसार, जनपद के 30 प्रमुख चर्चों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। होटल और रेस्टोरेंट जैसे सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिसकर्मियों की मुस्तैद ड्यूटी लगाई गई है।

    बाइकों पर स्टंट करने वालों और कोहरे का फायदा उठाकर अशांति फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश हैं। सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ संदेश फैलाने वालों पर साइबर सेल और सर्विलांस टीम पैनी नजर रख रही है।

    सुरक्षा बल का संख्यात्मक विवरण

    पद/इकाई
    संख्या
    अपर पुलिस अधीक्षक
    04
    क्षेत्राधिकारी
    09
    निरीक्षक
    31
    दारोगा
    239
    महिला पुलिसकर्मी
    312
    होमगार्ड
    218
    पीएसी कंपनी
    01