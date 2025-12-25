क्रिसमस पर मेरठ में अभेद्य सुरक्षा...जोन और सेक्टर में बंटा शहर, ड्रोन से की जाएगी निगरानी

जागरण संवाददाता, मेरठ। क्रिसमस पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर को जोन और सेक्टर में बांटकर निगरानी की जा रही है। भीड़भाड़ वाले इलाकों और चर्चों के आसपास ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी।

एसएसपी डॉ. विपिन ताडा के अनुसार, जनपद के 30 प्रमुख चर्चों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। होटल और रेस्टोरेंट जैसे सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिसकर्मियों की मुस्तैद ड्यूटी लगाई गई है।

बाइकों पर स्टंट करने वालों और कोहरे का फायदा उठाकर अशांति फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश हैं। सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ संदेश फैलाने वालों पर साइबर सेल और सर्विलांस टीम पैनी नजर रख रही है।

