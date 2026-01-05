Language
    आइएससी-12वीं गणित के मॉडल पेपर की Answer Key

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:33 PM (IST)

    सेंट मेरीज एकेडमी के शिक्षक सैय्यद बी. करीम ने आइएससी-12वीं गणित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं। उन्होंने पूरे पाठ्यक्रम के गहन अध्ययन, कक्षा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सेंट मेरीज एकेडमी के गणित विषय के शिक्षक सैय्यद बी. करीम ने आइएससी-12वीं गणित की परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए जरूरी टिप्स दिए हैं।

    उनके अनुसार परीक्षार्थियों के पास अब जो भी समय शेष है उसमें केवल चुनिंदा अध्याय पढ़ने की बजाय पूरे पाठ्यक्रम का गहराई से अध्ययन करें और समय-समय पर उसकी पुनरावृत्ति करते रहें। कक्षा 11 की अवधारणाओं की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन जरूर करें।

     

    यहां से डाउनलोड करें आइएससी-12वीं गणित की आंसर की

    ISC mathematics 2026 Answers.pdf

     रणनीति बनाएं और अभ्यास करें

    परीक्षार्थी दैनिक जागरण की ओर से प्रकाशित माडल पेपर के साथ ही काउंसिल की ओर से जारी माडल पेपर को हल करने का अधिक से अधिक कोशिश करें। नियमित अभ्यास से गति, सटीकता और प्रश्नों की सामान्य संरचना की पहचान विकसित होती है। हर प्रश्न में पहले अध्याय पहचानें, आवश्यक सूत्र लिखें, हल की विधि तय करें (बीजगणितीय, ग्राफिकल या मिश्रित) और फिर उत्तर लिखें। व्यवस्थित तरीका छोटी-छोटी गलतियों को कम करता है और लंबे उत्तरों में प्रवाह बनाए रखता है। जरूरी डेरिवेशन याद करें। बोर्ड परीक्षाओं में डेरिवेशंस को विशेष महत्व दिया जाता है। उत्तर चरणबद्ध लिखें, आवश्यक स्थान पर साफ-सुथरे आरेख बनाएं, सही संकेतों (नोटेशंस) का प्रयोग करें और चर (वैरिएबल्स) परिभाषित करें।

