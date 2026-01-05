आइएससी-12वीं गणित के मॉडल पेपर की Answer Key

रणनीति बनाएं और अभ्यास करें

परीक्षार्थी दैनिक जागरण की ओर से प्रकाशित माडल पेपर के साथ ही काउंसिल की ओर से जारी माडल पेपर को हल करने का अधिक से अधिक कोशिश करें। नियमित अभ्यास से गति, सटीकता और प्रश्नों की सामान्य संरचना की पहचान विकसित होती है। हर प्रश्न में पहले अध्याय पहचानें, आवश्यक सूत्र लिखें, हल की विधि तय करें (बीजगणितीय, ग्राफिकल या मिश्रित) और फिर उत्तर लिखें। व्यवस्थित तरीका छोटी-छोटी गलतियों को कम करता है और लंबे उत्तरों में प्रवाह बनाए रखता है। जरूरी डेरिवेशन याद करें। बोर्ड परीक्षाओं में डेरिवेशंस को विशेष महत्व दिया जाता है। उत्तर चरणबद्ध लिखें, आवश्यक स्थान पर साफ-सुथरे आरेख बनाएं, सही संकेतों (नोटेशंस) का प्रयोग करें और चर (वैरिएबल्स) परिभाषित करें।