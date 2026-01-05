आइएससी-12वीं गणित के मॉडल पेपर की Answer Key
जागरण संवाददाता, मेरठ। सेंट मेरीज एकेडमी के गणित विषय के शिक्षक सैय्यद बी. करीम ने आइएससी-12वीं गणित की परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए जरूरी टिप्स दिए हैं।
उनके अनुसार परीक्षार्थियों के पास अब जो भी समय शेष है उसमें केवल चुनिंदा अध्याय पढ़ने की बजाय पूरे पाठ्यक्रम का गहराई से अध्ययन करें और समय-समय पर उसकी पुनरावृत्ति करते रहें। कक्षा 11 की अवधारणाओं की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन जरूर करें।
रणनीति बनाएं और अभ्यास करें
परीक्षार्थी दैनिक जागरण की ओर से प्रकाशित माडल पेपर के साथ ही काउंसिल की ओर से जारी माडल पेपर को हल करने का अधिक से अधिक कोशिश करें। नियमित अभ्यास से गति, सटीकता और प्रश्नों की सामान्य संरचना की पहचान विकसित होती है। हर प्रश्न में पहले अध्याय पहचानें, आवश्यक सूत्र लिखें, हल की विधि तय करें (बीजगणितीय, ग्राफिकल या मिश्रित) और फिर उत्तर लिखें। व्यवस्थित तरीका छोटी-छोटी गलतियों को कम करता है और लंबे उत्तरों में प्रवाह बनाए रखता है। जरूरी डेरिवेशन याद करें। बोर्ड परीक्षाओं में डेरिवेशंस को विशेष महत्व दिया जाता है। उत्तर चरणबद्ध लिखें, आवश्यक स्थान पर साफ-सुथरे आरेख बनाएं, सही संकेतों (नोटेशंस) का प्रयोग करें और चर (वैरिएबल्स) परिभाषित करें।
