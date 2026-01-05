मिशन एग्जामिनेशन : ISC बारहवीं गणित का माॅडल पेपर हल कर उत्तर मिलाएं परीक्षार्थी, टीचर के ये टिप्स भी रखें ध्यान

जागरण संवाददाता, मेरठ। वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सीबीएसई और आइसीएसई की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ ही स्कूलों में दूसरे व तीसरे प्री-बोर्ड परीक्षा परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षार्थियों के मार्गदर्शन और अभ्यास के लिए माडल पेपर प्रकाशित किए जा रहे हैं।

इस वर्ष माडल पेपर अखबार में प्रकाशित न कर दैनिक जागरण की वेबसाइट www.jagran.com पर प्रकाशित किए जा रहे हैं। परीक्षार्थियों को माडल पेपर के साथ ही प्रश्नपत्र में शामिल उत्तर भी पूरे आंसर की के साथ मिलेंगे। माडल पेपर और आंसर की एक ही दिन प्रकाशित किए जा रहे हैं जिससे परीक्षार्थी पहले माडल पेपर को हल करें और उसके बाद अपने उत्तर को दिए हुए उत्तर से मिलान भी कर सकें।

बोर्ड परीक्षाओं में सबसे पहले 12 फरवरी से काउंसिल फार द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआइएससीई) के आइएससी-12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। इसी तरह सीबीएसई की परीक्षाएं 15 फरवरी और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी को शुरू होंगी। इसीलिए सबसे पहले आइएससी-12वीं के परीक्षार्थियों के लिए माडल पेपर प्रकाशित किए जा रहे हैं।

सेंट मेरीज एकेडमी के गणित विषय के शिक्षक सैय्यद बी. करीब के माडल पेपर और आंसर की परीक्षार्थी वेबसाइट पर देख सकते हैं। परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए वह जरूरी टिप्स भी दे रहे हैं। चयनात्मक अध्ययन से बचें, पूरा पढ़ें परीक्षार्थियों के पास अब जो भी समय शेष है उसमें केवल चुनिंदा अध्याय पढ़ने की बजाय पूरे पाठ्यक्रम का गहराई से अध्ययन करें और समय-समय पर उसकी पुनरावृत्ति करते रहें। कक्षा 11 की अवधारणाओं की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन जरूर करें। त्रिकोणमिति, कलन (कैलकुलस), प्रायिकता (प्रोबेबिलिटी) और क्रमचय–संचय (परमुटेशन-कांबिनेशन) के सूत्रों और परिणामों को दोहराएं और उन्हें कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम से जोड़कर समझें। आधिकारिक सिलेबस और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र ध्यान से देखें। बार-बार पूछे जाने वाले अध्याय, अंक-भार (वेटेज) और प्रश्नों के प्रकार (लघु, दीर्घ, प्रमेय या प्रूफ आधारित) को पहचानें।

अवधारणा को समझने में अधिक समय दें परीक्षार्थी किसी भी अध्याय में पहले उसकी मूल अवधारणा यानी कांसेप्ट को अच्छी तरह समझें, फिर उस पर आधारित प्रश्नों को हल करें। मुख्य अवधारणाओं और परिणामों की सूची तैयार करें। प्रत्येक अध्याय से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, सूत्र और परिणामों की एक विस्तृत सूची बनाए। कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर एवं त्रि-आयामी ज्यामिति (वेक्टर एंड थ्रीडी जियोमेट्री) और रैखिक प्रोग्रामन (एलपीपी) की मूल अवधारणाए स्पष्ट करें। परिभाषाएं, प्रमेय और उनकी शर्तें दोहराएं। बोर्ड परीक्षाएं रटने से अधिक समझ पर आधारित होती हैं। मजबूत आधार कठिन प्रश्नों को भी हल करने में मदद करता है।

ग्राफ बनाकर उनका विश्लेषण अभ्यास करें विभिन्न वक्रों (कर्व्ज) के ग्राफ बनाना, उन्हें समझना, उनकी व्याख्या और विश्लेषण करना नियमित रूप से अभ्यास में शामिल करें। तैयारी में दृश्य माध्यमों (विजुअल टूल) का प्रयोग करें फलन (फंक्शन), निरंतरता (कांटीनिउटी), अवकलनीयता (डिफरेंसिएबिलिटी), अवकलज के अनुप्रयोग (एप्लीकेशन आफ डेरिवेटिव्ज) जैसे अध्यायों को समझने के लिए ग्राफ और दृश्य साधनों का अधिक उपयोग करें।

विभिन्न प्रकार के प्रश्नों, एसर्सन-रीजन, स्टेटमेंट एक व स्टेटमेंट-2 जैसे प्रश्नों का अभ्यास करें। रणनीति बनाएं और अभ्यास करें परीक्षार्थी दैनिक जागरण की ओर से प्रकाशित माडल पेपर के साथ ही काउंसिल की ओर से जारी माडल पेपर को हल करने का अधिक से अधिक कोशिश करें। नियमित अभ्यास से गति, सटीकता और प्रश्नों की सामान्य संरचना की पहचान विकसित होती है। हर प्रश्न में पहले अध्याय पहचानें, आवश्यक सूत्र लिखें, हल की विधि तय करें (बीजगणितीय, ग्राफिकल या मिश्रित) और फिर उत्तर लिखें। व्यवस्थित तरीका छोटी-छोटी गलतियों को कम करता है और लंबे उत्तरों में प्रवाह बनाए रखता है। जरूरी डेरिवेशन याद करें। बोर्ड परीक्षाओं में डेरिवेशंस को विशेष महत्व दिया जाता है। उत्तर चरणबद्ध लिखें, आवश्यक स्थान पर साफ-सुथरे आरेख बनाएं, सही संकेतों (नोटेशंस) का प्रयोग करें और चर (वैरिएबल्स) परिभाषित करें।

उत्तर के अनुरूप समय दें, समय बचाएं भी परीक्षार्थी लघु प्रश्नों के लिए एक-दो मिनट और दीर्घ प्रश्नों के लिए पांच से सात मिनट रखें। अंत में 10 से 15 मिनट उत्तर जांच के लिए बचाएं। सही समय-वितरण से कोई भाग अधूरा नहीं रहता और जल्दबाजी से होने वाली गलतियां कम होती हैं। पूरा प्रश्नपत्र पहले पढ़ें, जिन प्रश्नों में आत्मविश्वास हो उनसे शुरुआत करें। कठिन प्रश्नों में पहले विधि व रूपरेखा लिखें। एक पन्ने की सूत्र-सूची तैयार करें। ग्राफ बनाना और उनके निष्कर्ष समझने का अभ्यास करें।