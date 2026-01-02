मेरठ में सिंभावली रेलवे ओवरब्रिज पर फर्राटा भरेंगे वाहन...सड़क तैयार, गंगा एक्सप्रेस-वे जल्द शुरू होने की उम्मीद जगी
जागरण संवाददाता, मेरठ। गंगा एक्सप्रेस-वे का अब सरकार जल्द उद्घाटन करके इस पर वाहनों को दौड़ाना शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए मेरठ से बदायूं तक के प्रथम पैकेज की 130 किमी लंबी सड़क को यूपीडा अधिकारियों ने पूर्ण रूप से तैयार करा लेने का दावा गुरुवार को किया है।
इस मार्ग में सिंभावली में बने रेलवे ओवर ब्रिज की एप्रोच रोड मिट्टी की कमी के कारण तैयार नहीं हो सकी थी। एक किमी लंबी यह एप्रोच रोड अब बनकर तैयार हो गई है। गुरुवार को इसके ब्लैक टॉप के काम को भी पूरा कर लिया गया।
मेरठ से प्रयागराज तक 594 किमी गंगा एक्सप्रेस-वे के प्रथम पैकेज में मेरठ से बदायूं तक 130 किमी लंबी सड़क है। जिसका निर्माण और संचालन आईआरबी इंफ्रा द्वारा किया जाना है। पूरे प्रोजेक्ट में प्रथम पैकेज की सड़क को सबसे पहले बनाकर तैयार करा लिया गया था।
छह महीने से अधिक समय से सड़क तैयार है। इसमें केवल सिंभावली स्थित रेलवे ओवर ब्रिज और उससे सटे दो अंडरपास की एप्रोच रोड का निर्माण मिट्टी की कमी और बरसात के मौसम के कारण नहीं हो पाया था। लगभग एक किमी लंबे इस मार्ग का निर्माण मौसम ठीक होते ही प्राथमिकता पर कराया गया।
मिट्टी भराव के बाद पिछले कई दिन से काली सड़क का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर कराया जा रहा था। यूपीडा की पीआईयू (प्रोजेक्ट क्रियान्वयन इकाई), निर्माणकर्ता एजेंसी और संचालनकर्ता कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी पिछले तीन दिन से मौके पर ही डटे रहे। दावा किया गया कि गुरुवार को काली सड़क निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है।
बिना बाधा वाहनों की दौड़ के लिए तैयार है 130 किमी का एक्सप्रेस-वे
यूपीडा अधिकारियों ने दावा किया कि सड़क निर्माण के साथ ही अब यह 130 किमी लंबा एक्सप्रेस-वे का हिस्सा वाहनों को बिना बाधा दौड़ाने के लिए तैयार है। सरकार जब चाहे इसपर वाहनों का संचालन शुरू करा सकती है। टोल प्लाजा और टोल बूथों का भी सफल परीक्षण किया जा चुका है।
गंगा एक्सप्रेस-वे का पहला पैकेज वाहनों के लिए तैयार हो गया है। अब इसमें कोई बाधा नहीं बची है। इससे आगे भी पैकेज दो की सड़क भी बनकर तैयार है।
राकेश मोघा, एक्सईएन यूपीडा पीआईयू
