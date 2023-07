Meerut News: 'मौत का DJ', झुलसे सातवें कावड़िये ने तोड़ा दम, परिवार में तीन बेटों की मौत, 14 घंटे बाद खुला जाम

Meerut News In Hindi चौदह घंटे बाद खोला गया जाम झुलसे सातवें कांवड़िये की भी मौत होने से एक ही परिवार के तीन बेटों की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। हाइटेंशन लाइन का करंट लगने से 20 कांवड़िये झुलस गए थे। अस्पताल में सभी का उपचार चल रहा है। -ग्रामीणों ने शनिवार रात आठ बजे से रविवार सुबह दस बजे तक मार्ग जाम किए रखा

Meerut News: करंट से हुयी मौतों के बाद विलाप करते स्वजन।

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Abhishek Saxena