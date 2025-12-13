घने कोहरे का कहर, गाजियाबाद-अलीगढ़ हाईवे पर टकराए दस वाहन, आठ घायल, बुलंदशहर में हुआ हादसा
बुलंदशहर में गाजियाबाद-अलीगढ़ हाईवे पर घने कोहरे के कारण दस वाहन टकरा गए, जिससे आठ लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से चार ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, खुर्जा (बुलंदशहर)। गाजियाबाद-अलीगढ़ हाईवे स्थित थाना अरनिया के पहावटी चेकपोस्ट के निकट शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण दस वाहन एक दूसरे से टकरा गए। जिसमें अलग-अलग वाहन सवार आठ लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। जहां से चार गंभीर घायलों को अलीगढ़ मेडिकल कालेज के लिए रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहनों को मार्ग से हटवाकर यातायात सुचारू कराया।
अरनिया थाना प्रभारी रितेश कुमार ने बताया कि शनिवार सुबह नौ बजे हादसे की सूचना मिली थी। जिसमें बुलंदशहर की ओर से अलीगढ़ की ओर जाने वाले मार्ग पर करीब दस वाहन आपस में टकरा गए थे। इसमें एक ट्रक, दो पिकअप और अन्य कार थीं, जिसमें एक बुलेरो कार ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थी।
यह भी पढ़ें- Meerut News: अनियंत्रित कार पेड़ से टकराकर खाई में पलटी, बुलंदशहर निवासी सेना के जवान की मौत
मामूली रूप से टकराए वाहन वहां से रवाना हो गए। सभी घायलों को मुनि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। जहां से घायल जनपद अलीगढ़ के क्वार्सी निवासी उमारानी, शीला देवी, किरण देवी और बिहार के गया स्थित दरीओरा निवासी नीतेश को अलीगढ़ मेडिकल के लिए रेफर किया गया।
यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में रेस लगातीं दो कारें आपस में टकराकर नाले में घुसीं, छह घायल, ऐसे बची दस लोगों की जान
इनके अलावा अलीगढ़ के क्वार्सी निवासी फूलवती देवी, प्रेमवती देवी, शकुंतला देवी और बिहार के गया स्थित दरीओरा निवासी अखिलेश को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। सभी क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से सड़क किनारे कराकर यातायात सुचारु रूप से शुरू करा दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।