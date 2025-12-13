घने कोहरे का कहर, गाजियाबाद-अलीगढ़ हाईवे पर टकराए दस वाहन, आठ घायल, बुलंदशहर में हुआ हादसा

संवाद सहयोगी, जागरण, खुर्जा (बुलंदशहर)। गाजियाबाद-अलीगढ़ हाईवे स्थित थाना अरनिया के पहावटी चेकपोस्ट के निकट शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण दस वाहन एक दूसरे से टकरा गए। जिसमें अलग-अलग वाहन सवार आठ लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। जहां से चार गंभीर घायलों को अलीगढ़ मेडिकल कालेज के लिए रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहनों को मार्ग से हटवाकर यातायात सुचारू कराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें