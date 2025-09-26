Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSNL की Silver Jubilee पर उपभोक्ताओं को खास तोहफा, UP में करीब 7000 टावरों से 4G सेवाएं होंगी बेहतर

    By Vinay Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:37 PM (IST)

    Meerut News बीएसएनएल की स्थापना सन 2000 में हुई थी। बीएसएनएल की रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओडिशा में 37 हजार करोड़ की लागत से बने 97500 4जी मोबाइल टावरों का उद्घाटन करेंगे। इनमें वेस्ट यूपी परिमंडल के 2178 सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश के कुल 6834 टावर शामिल हैं। बीएसएनएल की 4जी तकनीक आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत बनाई गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बीएसएनएल ने स्थापित किए मेरठ समेत पश्चिमी उप्र में 2178 टावर, मिलेंगी 4जी सेवाएं

    जागरण संवाददाता, मेरठ। एक अक्टूबर को बीएसएनएल रजत जयंती मनाने जा रहा है। वर्ष 2000 में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। भारतीय संचार निगम लिमिटेड को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस खास मौके पर पूर्ण स्वदेशी 4जी तकनीक का शुभारंभ होगा। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओडिशा में 37 हजार करोड़ की लागत से तैयार 4जी के 97500 मोबाइल टावर का उदघाटन करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को तेजगढ़ी चौराहा स्थित बीएसएनएल उप्र पश्चिम परिमंडल कार्यालय में प्रधान महाप्रबंधक (मोबाइल) शालीन अग्रवाल ने 4जी तकनीक की जानकारी देते हुए उदघाटन कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल की 4जी तकनीक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर मिशन के तहत डिजाइन व विकसित की गई है।

    इसी के साथ ही भारत अब उन चुनिंदा पांच देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपनी स्वयं की हाइ एंड टेलीकाम टेक्नोलोजी विकसित की है। इस स्वदेशी 4जी तकनीक पर ही भविष्य में 5जी तकनीक की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए अलग से उपकरण लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

    उन्होंने कहा कि संपूर्ण भारत में 97500, 4जी टावर में से 6834 उप्र में हैं। इसमें पश्चिम परिमंडल के 2178 व पूर्वी परिमंडल के 4656 शामिल हैं। डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत वित्त पोषित 180, 4जी सेचुरेशन साइट्स भी शामिल की गई हैं, जो उन दूरस्थ क्षेत्रों को कवर करती हैं, जहां पहले कभी किसी भी सेवा प्रदाता की मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं थी, इसी में सहारनपुर स्थित मां शाकंभरी देवी मंदिर जैसे धार्मिक स्थल हैं।

    पत्रकार वार्ता में महाप्रबंधक वित्त कमलेश त्रिपाठी, वरिष्ठ महाप्रबंधक मानव संसाधन पीपी श्रीवास्तव, महाप्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह, फतेह सिंह व प्रभा मौजूद रहे।