मऊ में 127 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा, 76 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, मऊ। उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारियां युद्ध्स्तर पर पूरी की जा रही है। जनपद में 127 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड की परीक्षा होगी। इसके लिए हरी झंडी प्रदान कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यूपी बाेर्ड की परीक्षा फरवरी माह में प्रस्तावित है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 76408 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वेबसाइट पर अपलोड किए गए परीक्षा केंद्रों की सूची को लेकर 22 दिसंबर तक आपत्ति मांगी गई थी। आपत्तियाें का निस्तारण करने के बाद बोर्ड ने चार राजकीय, 63 सहायता प्राप्त और 60 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय सहित 127 परीक्षा केंद्रो की फाइनल सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।