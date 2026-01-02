मऊ में 127 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा, 76 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल
मऊ में यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तैयारी पूरी हो गई है। जिले के 127 केंद्रों पर 76408 परीक्षार्थी फरवरी में परीक्षा देंगे। सीसी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मऊ। उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारियां युद्ध्स्तर पर पूरी की जा रही है। जनपद में 127 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड की परीक्षा होगी। इसके लिए हरी झंडी प्रदान कर दी गई है।
यूपी बाेर्ड की परीक्षा फरवरी माह में प्रस्तावित है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 76408 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वेबसाइट पर अपलोड किए गए परीक्षा केंद्रों की सूची को लेकर 22 दिसंबर तक आपत्ति मांगी गई थी। आपत्तियाें का निस्तारण करने के बाद बोर्ड ने चार राजकीय, 63 सहायता प्राप्त और 60 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय सहित 127 परीक्षा केंद्रो की फाइनल सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।
हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा दो पालियों में आयोजित हाेगी। पहली पाली साढ़े आठ बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर दो बजे से 5:15 बजे आयोजित होगी। यह परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी।
इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। यहां पर कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। साथ ही परीक्षा के दौरान कैमरों को अनवरत चलाने के लिए बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है।
विभाग की माने तो परीक्षा केंद्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट और उड़न दस्ता दल का गठन किया गया जाएगा। परीक्षा के दौरान केंद्र की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा।
हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 127 केंद्रों का निर्धारण किया गया है। परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। साथ ही परीक्षा के दौरान केंद्र की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा।
गौतम प्रसाद, जिला विद्यालय निरीक्षक
