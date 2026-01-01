मऊ में दर्दनाक हादसा: पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक, एक युवक की मौत; दूसरा घायल
मऊ के दोहरीघाट थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में घोसी निवासी 28 वर्षीय मुन्नु चौहान की मौत हो गई, ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मऊ। दोहरीघाट थाना क्षेत्र के ऊसरी पेट्रोल पंप के पास बुधवार की शाम लगभग छह बजे एक अनियंत्रित तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई। जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।
घोसी काेतवाली के भटौली गांव निवासी 28 वर्षीय मुन्नु चौहान अपने साथी दोहरीघाट थाना क्षेत्र के अमिलहा निवासी 25 वर्षीय अंगद यादव को लेकर मादी सिपाह बाजार से वापस घर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई।
बाइक के पेड़ से टकराने की वजह से दोनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिरकर तड़पने लगे। राहगीरों ने दोनों को घायलावस्था में देख मौके पर एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया। यहां पर डॉक्टर ने मुन्नु को मृत घोषित कर दिया।
वहीं घायल अंगद की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही स्वजन व गांव में मातम पसर गया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जिला अस्पताल पर एकत्रित हो गई। मृतक की वर्ष-2022 में शादी हुई थी। इसका एक छह माह का पुत्र और डेढ़ वर्ष की एक बेटी है। यह मजदूरी कर अपने स्वजन का भरण पोषण करता था।
