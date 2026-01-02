दोगुना पैसा वापस देने का लालच देकर 17 लोगों से फर्जी कंपनी ने हड़पे 30 लाख रुपए, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, मऊ। फर्जी कंपनी बनाकर पांच वर्ष में दोगुनी धनराशि वापस करने का लालच देकर जमा 30 लाख रुपये हड़पने के मामले में कोर्ट के आदेश पर चार नामजद और पांच अज्ञात के खिलाफ सरायलखंसी पुलिस ने केस दर्ज किया है।

सरायलखंसी थाना क्षेत्र के डुमरांव गांव निवासी कौशल कुमार पांडेय ने आरोप लगाया कि शहर कोतवाली के पुरानी तहसील के पास स्वर्ण प्रभा निधि लिमिटेड कंपनी का हेड ऑफिस खोला गया। इसके बाद गांव में आकर चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी जितेंद्र कुमार ने अपने को कंपनी का एमडी व सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बहरीपुर निवासी धर्मेद्र पटेल, सरयां रद्युनाथपुर निवासी विरेंद्र सिंह व शहर कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र सिंह ने अपने को कंपनी का डायरेक्टर बताया।

सभी लोगों ने ग्रामीणों को अपने झांसे में लेकर कंपनी की मान्यता होने और लखनऊ व दिल्ली सहित मऊ और अन्य जनपदों में ब्रांच होने और फिक्स डिपॉजिट और आरडी के माध्यम से धनराशि जमा करने पर पांच वर्ष में ब्याज सहित दोगुने रुपये वापस करने की बात कही।