Mathura News: शादी की खरीदारी कर लौटते युवक की हादसे में मौत, भाई-बहन घायल

संवाद सूत्र, बलदेव । एक गांव में उस समय खुशियां मातम में बदल गईं, जब फरवरी में शादी के बंधन में बंधने जा रहे एक युवक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। युवक छोटे भाई और बहन के साथ अपनी शादी की खरीदारी करके आगरा से लौट रहा था।

बलदेव थाना क्षेत्र के बरौली गढ़ी मंगली निवासी नरेंद्र सिंह परिहार के बेटे जतिन परिहार, भाई जयंत और बहन मोहिनी के साथ बाइक पर सवार होकर बुधवार को शादी का सामान खरीदने आगरा गए थे। घर लौटते समय रात आठ बजे कैलाश रोड पर गांव सराय के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।