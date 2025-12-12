Language
    Mathura News: शादी की खरीदारी कर लौटते युवक की हादसे में मौत, भाई-बहन घायल

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:38 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक दुखद घटना घटी। शादी की खरीदारी कर लौट रहे जतिन परिहार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि उसके भाई और बहन गंभीर रूप ...और पढ़ें

    फरवरी में होनी थी युवक की शादी. Concept Photo

    संवाद सूत्र, बलदेव । एक गांव में उस समय खुशियां मातम में बदल गईं, जब फरवरी में शादी के बंधन में बंधने जा रहे एक युवक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। युवक छोटे भाई और बहन के साथ अपनी शादी की खरीदारी करके आगरा से लौट रहा था।

    बलदेव थाना क्षेत्र के बरौली गढ़ी मंगली निवासी नरेंद्र सिंह परिहार के बेटे जतिन परिहार, भाई जयंत और बहन मोहिनी के साथ बाइक पर सवार होकर बुधवार को शादी का सामान खरीदने आगरा गए थे। घर लौटते समय रात आठ बजे कैलाश रोड पर गांव सराय के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने जतिन परिहार को मृत घोषित कर दिया। वहीं जयंत और बहन मोहिनी की हालत गंभीर बनी है। टक्कर मारने वाली दूसरी बाइक का चालक भी घायल हुआ है। उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना में युवक की मृत्यु की खबर सुनते ही स्वजन और गांव में कोहराम मच गया।

    फरवरी में जतिन की होने वाली शादी की धूमधाम से तैयारियां चल रही थीं, लेकिन एक ही पल में सारा उल्लास शोक में बदल गया। बलदेव थाना प्रभारी रंजना सचान ने बताया कि अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

