मथुरा के गांवों में Cyber Crime की पाठशाला, कमीशन लेकर नौजवानों को दे रहे ठगी की ट्रेनिंग

जागरण संवाददाता, मथुरा। साइबर ठग बकायदा युवाओं को ठगी का धंधा सिखाने के लिए पाठशाला चलाते हैं। जब युवक ट्रेंड हो जाते हैं तो उनसे बाकायदा कमीशन लेते हैं। एक -एक युवक 30 से 40 युवकों को ठगने का प्रशिक्षण देता है।

सबसे बड़ी बात यह है कि यह कभी भी अपने नाम के सिम का उपयोग नहीं करते हैं। फर्जी आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों से दूसरे राज्यों से सिम खरीदते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। दरअसल, जब से साइबर फ्राड की ओर गांव के युवाओं का रुख हुआ, तब से वह खुद ट्रेंड होने के बाद दूसरों को भी ट्रेंड करने लगे हैं। जो साइबर ठगी में पारंगत हैं तो वह गांव के दूसरे युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं। एक-एक युवक 30 से 40 नौजवानों को प्रशिक्षण देता है।