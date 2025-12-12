Defender और Thar में चल रहे साइबर ठग, गांवों में बन गईं आलीशान कोठियां; मथुरा में फैले नेटवर्क की Inside Story

जागरण संवाददाता, मथुरा। अपने जाल में फंसाकर भोले-भाले लोगों को चूना लगाकर ठगों ने क्या कमाई की, यह देखना है तो उनके गांवों में आइए। आलीशान कोठियों में ठग रहते हैं। गांव के एक व्यक्ति की बेटी की शादी में बुधवार रात एक डिफेंडर और 40 थार से बराती आए। इनमें बड़ी संख्या में ठग गिरोह के लोग भी शामिल थे। रात भर नाचे, जश्न मनाया। सुबह पुलिस ने छापेमारी कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन इससे पहले ही वह गांव से निकल गए, ग्रामीणों में कहना है कि रात में ही उन्हें छापे की खबर मिल गई थी। देवसेरस गांव के साथ ही ठगी के लिए बदनाम अन्य गांवों में बड़े-बड़े मकान हैं। पूर्व में पुलिस ने इन पर कार्रवाई भी की, लेकिन कुछ शांत रहने के बाद वह फिर सक्रिय हो जाते हैं। बड़ी गाड़ियों में चलने वाले इन ठगों के ठाठ भी निराले हैं। कोई थार गाड़ी से चलता है, तो डिफेंडर या रेंज रोवर से। देवसेरस में करीब दस हजार की आबादी है।

इसमें आधे से अधिक मेव हैं। इनमें ही लगभग 90 प्रतिशत ठगी का धंधा करते हैं। गांव के खुर्शीद की बेटी की शादी बुधवार को थी। इस शादी का आयोजन खेत में किया गया। इसमें रेंज रोवर, डिफेंडर और करीब 40 थार गाड़ियों से बराती आए।

इनमें ज्यादातर ठग बताए जा रहे हैं। इनमें कई लग्जरी गाड़ियां ठग राजस्थान और मेवात से लेकर आए थे। रात भर वह यहां नाचे और जश्न मनाया। ग्रामीणों ने दबी जुबान से बताया कि देर रात उन्हें दबिश की जानकारी मिल गई थी।

इसलिए बाहर से आए लोग भाग गए। गांव में एक स्थान पर लगे सीसीटीवी की डिवाइस पुलिस ने कब्जे में ली है। शादी में शामिल होने के लिए राजस्थान और मेवात से युवक आए थे, लेकिन पुलिस की दबिश की सूचना रात को ही ग्रामीणों को लग गई थी। इसके बाद लग्जरी गाड़ियों से आए लोग रात में ही फरार हो गए।