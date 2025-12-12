Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Defender और Thar में चल रहे साइबर ठग, गांवों में बन गईं आलीशान कोठियां; मथुरा में फैले नेटवर्क की Inside Story

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:38 AM (IST)

    मथुरा के देवसेरस गांव में Cyber Thugs का आलीशान जीवन उजागर हुआ है। एक शादी में Defender और Thar गाड़ियों से बारात आई, जिसमें ठग गिरोह के सदस्य शामिल थ ...और पढ़ें

    Hero Image

    Cyber Thugs: मथुरा के गोवर्धन में छापा मारने जाती पुलिस टीम। जागरण

    जागरण संवाददाता, मथुरा। अपने जाल में फंसाकर भोले-भाले लोगों को चूना लगाकर ठगों ने क्या कमाई की, यह देखना है तो उनके गांवों में आइए। आलीशान कोठियों में ठग रहते हैं।

    गांव के एक व्यक्ति की बेटी की शादी में बुधवार रात एक डिफेंडर और 40 थार से बराती आए। इनमें बड़ी संख्या में ठग गिरोह के लोग भी शामिल थे। रात भर नाचे, जश्न मनाया। सुबह पुलिस ने छापेमारी कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन इससे पहले ही वह गांव से निकल गए, ग्रामीणों में कहना है कि रात में ही उन्हें छापे की खबर मिल गई थी। देवसेरस गांव के साथ ही ठगी के लिए बदनाम अन्य गांवों में बड़े-बड़े मकान हैं।

    पूर्व में पुलिस ने इन पर कार्रवाई भी की, लेकिन कुछ शांत रहने के बाद वह फिर सक्रिय हो जाते हैं। बड़ी गाड़ियों में चलने वाले इन ठगों के ठाठ भी निराले हैं। कोई थार गाड़ी से चलता है, तो डिफेंडर या रेंज रोवर से। देवसेरस में करीब दस हजार की आबादी है।

    इसमें आधे से अधिक मेव हैं। इनमें ही लगभग 90 प्रतिशत ठगी का धंधा करते हैं। गांव के खुर्शीद की बेटी की शादी बुधवार को थी। इस शादी का आयोजन खेत में किया गया। इसमें रेंज रोवर, डिफेंडर और करीब 40 थार गाड़ियों से बराती आए।

    इनमें ज्यादातर ठग बताए जा रहे हैं। इनमें कई लग्जरी गाड़ियां ठग राजस्थान और मेवात से लेकर आए थे। रात भर वह यहां नाचे और जश्न मनाया। ग्रामीणों ने दबी जुबान से बताया कि देर रात उन्हें दबिश की जानकारी मिल गई थी।

    इसलिए बाहर से आए लोग भाग गए। गांव में एक स्थान पर लगे सीसीटीवी की डिवाइस पुलिस ने कब्जे में ली है।

    शादी में शामिल होने के लिए राजस्थान और मेवात से युवक आए थे, लेकिन पुलिस की दबिश की सूचना रात को ही ग्रामीणों को लग गई थी। इसके बाद लग्जरी गाड़ियों से आए लोग रात में ही फरार हो गए।

    गोवर्धन थाना प्रभारी रवि त्यागी ने बताया कि शादी में लग्जरी गाड़ियों से आने वाले राजस्थान के युवक हैं। इनकी जानकारी जुटाई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अक्सर ठग शादियों में शानो-शौकत दिखाने के लिए महंगी गाड़ियां लाते हैं। गांव में भी कई ठगों के पास महंगी गाड़ियां हैं।

    यह भी पढ़ें- पीतल को सोना बताकर ठगते थे, अब Cyber Thug बन गए गांव के लड़के; 15 साल में पहली बड़ी कार्रवाई