मथुरा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में पथराव और फायरिंग, एक को लगी गोली
मथुरा में पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों में पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने सात ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मथुरा। हाईवे के गांव सतोहा में शुक्रवार सुबह नौ बजे पुरानी रंजिश को लेकर पार्षद परिवार के दो पक्ष आमने-सामने हो गए। दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। फिर फायरिंग होने लगी। इससे गांव में अफरा-तफरी मच गई।
गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। पुलिस ने सात लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। हाईवे थाना क्षेत्र के गांव सतोहा में पार्षद लक्ष्मण सैनी के भाई प्रतिनिधि दौजीराम सैनी और जयसिंह के बीच भूमि विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है।
शुक्रवार सुबह नौ बजे कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए। दोनों ओर से जमकर पत्थर फेंके गए। इससे अफरा-तफरी मच गई। लोग बचने के लिए घरों की तरफ भागने लगे। देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई।
फायरिंग में गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने सात लोगो को हिरासत में लेकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। हाईवे थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।