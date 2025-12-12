मथुरा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में पथराव और फायरिंग, एक को लगी गोली

जागरण संवाददाता, मथुरा। हाईवे के गांव सतोहा में शुक्रवार सुबह नौ बजे पुरानी रंजिश को लेकर पार्षद परिवार के दो पक्ष आमने-सामने हो गए। दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। फिर फायरिंग होने लगी। इससे गांव में अफरा-तफरी मच गई।

गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। पुलिस ने सात लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। हाईवे थाना क्षेत्र के गांव सतोहा में पार्षद लक्ष्मण सैनी के भाई प्रतिनिधि दौजीराम सैनी और जयसिंह के बीच भूमि विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है।