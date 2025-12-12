Language
    मथुरा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में पथराव और फायरिंग, एक को लगी गोली

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:11 PM (IST)

    मथुरा में पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों में पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने सात ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मथुरा। हाईवे के गांव सतोहा में शुक्रवार सुबह नौ बजे पुरानी रंजिश को लेकर पार्षद परिवार के दो पक्ष आमने-सामने हो गए। दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। फिर फायरिंग होने लगी। इससे गांव में अफरा-तफरी मच गई।

    गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। पुलिस ने सात लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। हाईवे थाना क्षेत्र के गांव सतोहा में पार्षद लक्ष्मण सैनी के भाई प्रतिनिधि दौजीराम सैनी और जयसिंह के बीच भूमि विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है।

    शुक्रवार सुबह नौ बजे कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए। दोनों ओर से जमकर पत्थर फेंके गए। इससे अफरा-तफरी मच गई। लोग बचने के लिए घरों की तरफ भागने लगे। देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई।

    फायरिंग में गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने सात लोगो को हिरासत में लेकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। हाईवे थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है।

