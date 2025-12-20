Weather Update Mathura: ठंड और गलन से कांपे हाड़, कैसा रहेगा आज मौसम का हाल; लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, मथुरा। चार दिन से मौसम में लगातार कोहरा छाने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार की रात आठ बजे से ही आबादी क्षेत्र में कोहरा छाने लगा। कोहरे के गुबार राहों पर उड़ रहे थे। हाईवे व यमुना एक्सप्रेसवे पर तो घना कोहरा छाने से आवागमन प्रभावित हो गया। भीषण ठंड व गलन से लोगों के हाड़ कांपते रहे।

चार दिन से लगातार पड़ रहे कोहरा से आवागमन प्रभावित मंगलवार से जिले में कोहरा लगातार छा रहा है। गुरुवार की रात खासी ठंडी रही। मध्य रात के बाद घना कोहरा छा गया। सुबह 10 बजे तक कोहरा की चादरें तनी रहीं। वहीं सुबह ठंड अधिक रही। हवा के साथ गलन होने से लोगों के हाड़ कंपकंपाते रहे। धूप निकली तो लोगों को कुछ राहत मिली। शाम चार बजे के बाद धूप का असर कम हो गया। ठंड से बचाव के लोग इंतजाम करते दिखाई दिए। शाम छह बजे के बाद ठंड के तेवर फिर आक्रामक हो गए। रात आठ बजे के बाद शहरी क्षेत्र में कोहरा की चादर तनने लगीं।