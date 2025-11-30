Weather Update: मौसम के तेवर धीरे-धीरे हुए आक्रामक, मथुरा में बर्फीली हवाओं ने लोगों की कंपकंपी छुड़ाई

जागरण संवाददाता, मथुरा। सर्द मौसम के तेवर धीरे-धीरे आक्रामक हो रहे हैं। दो दिन से बर्फीली हवा के साथ गलन ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है। सुबह और शाम होने के साथ रात्रि की ठंड असहनीय हो गई है। गर्म कपड़ों के बाद भी लोगों के शरीर से सिहरन सी छूट रही है। मौसम में मध्य रात्रि के बाद सुबह धुंध सी छा रही है।

ठंड बढ़ने का ही असर है कि गर्म कपड़ों के बाजार में बूम आ गया है। जगह-जगह 100 से अधिक स्थानों पर सेल लगा रखी हैं, जहां जरूरतमंद लोग खरीदारी कर रहे हैं। शोरूम एवं दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ देख दुकानदारों के चेहरे खिल उठे हैं।

शीत हवा व गलन से गर्म कपड़ों के बाजार में आई बहार, दुकानदारों के खिल उठे चेहरे



अब लोगों को ठंड का तीखा अहसास होने लगा है। तापमान भी लगातार घटता जा रहा है। शनिवार को तापमान अधिकतम व न्यूनतम तापमान एक पायदान नीचे खिसक गया। अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले चार दिन बाद न्यूनतम तापमान नौ डिग्री होने की आशंका है। शुक्रवार की रात आठ बजे के बाद शहर की फिजां में ठंडक घुल गई। शीत हवा और गलन के गठजोड़ से लोग कंपकंपा उठे। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड पर तो यात्री ठिठुरते दिखाई दिए। कंबल व लोई से यात्री खुद को लपेटे नजर आए।

इस बार अधिक ठंड को लेकर दुकानदारों ने मंगाया खासा स्टाक, बंपर खरीद की उम्मीद मध्य रात्रि के बाद मौसम में धुंध सी छाने लगी। आबादी के बाहर खुले क्षेत्र में तो कोहरे जैसी परतें छाई नजर आईं। इससे आवागमन भी प्रभावित रहा। शनिवार की भोर में आसमान साफ हुआ, लेकिन शीत हवा व गलन लोगों की मुश्किल बढ़ा रही थी। सुबह 10 बजे के बाद सूरज की धूप दोपहर एक बजे तक रही, लेकिन उसके बाद बेअसर हाे गई। इस दौरान छांव वाले स्थल पर लोगों को ठंड का अहसास होता रहा। शाम को सूरज के छिपने के साथ ठंड के तेवर फिर तीखे हो गए।