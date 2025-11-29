UP Weather Update: हवा और कोहरा से बढ़ेगी गलन... अगले 24 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम, IMD का नया अपडेट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। यूपी का मौसम अब सर्द होना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा। सुबह हल्का कोहरा रहेगा, जो धूप निकलने पर छंट जाएगा।

यूपी का मौसम लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, अयोध्या सहित कई शहरों में शुक्रवार को ठंडी हवा चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली थी। तापमान में गिरावट की वजह से सुबह शहर के खुले क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिल सकता है। धूप निकलने पर कोहरा छंंटेगा, लेकिन सामान्य से तापमान कम रहने का अनुमान है। वहीं शाम को तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ेगी।