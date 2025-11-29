Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lucknow: खराब मौसम का फ्लाइट्स पर होने लगा असर, दुबई उड़ान भरने वालों को रातभर करना पड़ा इंतजार

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 12:39 PM (IST)

    Flights Affected in Lucknow: विमान के लिए बहराइच, बलरामपुर, गोंडा सहित कई जिलों के यात्री शुक्रवार रात को ही लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए। यहां यात्रियों को बताया गया कि विमान सुबह रवाना होगा। यात्री रात भर इंतजार करते रहे और विमान शनिवार सुबह 6:30 बजे रवाना हो सका।

    prefferd source google
    Hero Image

    चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट 

    जागरण संवाददाता, लखनऊ : खराब मौसम और आपरेशन कारणों से शनिवार को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं प्रभावित रहीं। शुक्रवार को रात 1:15 बजे लखनऊ से दुबई उड़ान भरने वाले विमान के लिए यात्रियों को रात भर एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। यह विमान शनिवार सुबह रवाना हो सका।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान आइएक्स-193 को शुक्रवार रात 1:15 बजे लखनऊ से दुबई रवाना होना था। यह विमान देरी से लखनऊ पहुंचा। विमान के लिए बहराइच, बलरामपुर, गोंडा सहित कई जिलों के यात्री शुक्रवार रात को ही लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए। यहां यात्रियों को बताया गया कि विमान सुबह रवाना होगा। यात्री रात भर इंतजार करते रहे और विमान शनिवार सुबह 6:30 बजे रवाना हो सका।

    इसी तरह लखनऊ से दिल्ली जाने वाला एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान आइएक्स-1507 ने 3:20 घंटे की देरी से उड़ान भरी। यात्रियों ने इसकी शिकायत भी दर्ज करायी है। इसके अलवा लखनऊ से हैदराबाद जाने वाला विमान 6ई-6292 समय से 15 मिनट, लखनऊ से मुंबई जाने वाला इंडिगो एयरलाइन का विमान 6ई-6938 भी 30 मिनट, बेंगलुरू-लखनऊ का विमान आइएक्स-2971 समय से 1:05 घंटे और अहमदाबाद से लखनऊ आने वाला विमान 6ई-935 भी 40 मिनट की देरी से लखनऊ पहुंचा।