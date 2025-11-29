Lucknow: खराब मौसम का फ्लाइट्स पर होने लगा असर, दुबई उड़ान भरने वालों को रातभर करना पड़ा इंतजार
Flights Affected in Lucknow: विमान के लिए बहराइच, बलरामपुर, गोंडा सहित कई जिलों के यात्री शुक्रवार रात को ही लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए। यहां यात्रियों को बताया गया कि विमान सुबह रवाना होगा। यात्री रात भर इंतजार करते रहे और विमान शनिवार सुबह 6:30 बजे रवाना हो सका।
जागरण संवाददाता, लखनऊ : खराब मौसम और आपरेशन कारणों से शनिवार को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं प्रभावित रहीं। शुक्रवार को रात 1:15 बजे लखनऊ से दुबई उड़ान भरने वाले विमान के लिए यात्रियों को रात भर एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। यह विमान शनिवार सुबह रवाना हो सका।
लखनऊ एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान आइएक्स-193 को शुक्रवार रात 1:15 बजे लखनऊ से दुबई रवाना होना था। यह विमान देरी से लखनऊ पहुंचा। विमान के लिए बहराइच, बलरामपुर, गोंडा सहित कई जिलों के यात्री शुक्रवार रात को ही लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए। यहां यात्रियों को बताया गया कि विमान सुबह रवाना होगा। यात्री रात भर इंतजार करते रहे और विमान शनिवार सुबह 6:30 बजे रवाना हो सका।
इसी तरह लखनऊ से दिल्ली जाने वाला एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान आइएक्स-1507 ने 3:20 घंटे की देरी से उड़ान भरी। यात्रियों ने इसकी शिकायत भी दर्ज करायी है। इसके अलवा लखनऊ से हैदराबाद जाने वाला विमान 6ई-6292 समय से 15 मिनट, लखनऊ से मुंबई जाने वाला इंडिगो एयरलाइन का विमान 6ई-6938 भी 30 मिनट, बेंगलुरू-लखनऊ का विमान आइएक्स-2971 समय से 1:05 घंटे और अहमदाबाद से लखनऊ आने वाला विमान 6ई-935 भी 40 मिनट की देरी से लखनऊ पहुंचा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।