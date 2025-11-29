Lucknow: खराब मौसम का फ्लाइट्स पर होने लगा असर, दुबई उड़ान भरने वालों को रातभर करना पड़ा इंतजार

जागरण संवाददाता, लखनऊ : खराब मौसम और आपरेशन कारणों से शनिवार को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं प्रभावित रहीं। शुक्रवार को रात 1:15 बजे लखनऊ से दुबई उड़ान भरने वाले विमान के लिए यात्रियों को रात भर एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। यह विमान शनिवार सुबह रवाना हो सका।

लखनऊ एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान आइएक्स-193 को शुक्रवार रात 1:15 बजे लखनऊ से दुबई रवाना होना था। यह विमान देरी से लखनऊ पहुंचा। विमान के लिए बहराइच, बलरामपुर, गोंडा सहित कई जिलों के यात्री शुक्रवार रात को ही लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए। यहां यात्रियों को बताया गया कि विमान सुबह रवाना होगा। यात्री रात भर इंतजार करते रहे और विमान शनिवार सुबह 6:30 बजे रवाना हो सका।