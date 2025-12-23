Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Weather Update: कोहरा और धुंध से विजिबिलिटी कम, मथुरा में कड़ाके की ठंड से कांपे लोग

    By Viveka Nand Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:37 AM (IST)

    मथुरा में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कोहरे और धुंध के कारण दृश्यता कम हो गई है, जिससे लोगों को परेशा ...और पढ़ें

    Hero Image

    अलाव का सहारा लेते लोग।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। ठंड के तेवर आक्रामक हो गए हैं। कोहरा आज भले नहीं रहा हो, लेकिन धुंध दोपहर तक वातावरण में छाई रही। बादलों में सूर्य देव भी छिपे रहे। दोपहर बाद सूर्यदेव निकले, लेकिन धूप बेअसर रही। असहनीय होती ठंड के कारण बच्चे शाम होने के साथ ही घरों में छिप गए। सर्द मौसम में सर्वाधिक मुश्किल बुजुर्ग महिला व पुरुषों को हो रही है। दिन में घरों में अलाव व हीटर जलते रहे। रूम हीटर जलने के चलते बिजली का भार भी बढ़ गया। इसके कारण बिजली भी दिन में कई बार ट्रिप करती रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यूनतम तापमान रहा 11 डिग्री सेल्सियस, रात आठ बजे के बाद बाजार में सन्नाटा

    करीब एक सप्ताह से लगातार कोहरा पड़ रहा है। तीन दिन से रात आठ बजे के बाद राहों पर कोहरा छा रहा था जो अगले दिन दोपहर तक रहा। रविवार की रात में मौसम ठंडा रहा। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए ठंड असहनीय रही। सफर करने के दौरान भी लोग ठिठुरते रहे। सोमवार की सुबह लोगों की निद्रा टूटी और बाहर निकले तो कोहरा नदारद रहा। लेकिन, धुंध दोपहर तक छाई रही। आसमान से ओस टपक रही थी। गलन से लोगों की कंपकंपी छूट रही थी। सुबह 11 बजे के बाद मौसम सामान्य हुआ। सूर्य देव निकले, लेकिन धूप में तेज नहीं था।

    रूम हीटर चलने से ट्रांसफारमरों पर बढ़ा भार, दिन में कई बार ट्रिप कर रही बिजली

    हवा न चलने के कारण ठंड का अहसास दिन में कुछ कम रहा। लेकिन, दोपहिया वाहनों में सफर करने वालों की मुश्किल कम नहीं थी। लोग ठंड से कांपते नजर आए। शाम छह बजे के बाद फिर से ठंड के तेवर तीखे होने लगे। रात आठ बजे गलन से लोगों को सर्दी का अहसास होने लगा। सिर पर गर्म टोपियां व बदन पर कपड़े सज गए। रात नौ बजे ठंड आक्रामक हो गई। लोग ठंड से आहत नजर आए।

    तापमान में गिरावट

    दिन में न्यूनतम तापमान 11 व अधिकतम 21 दर्ज किया गया। मंगलवार को कोहरा छाने की संभावना है। ठंड में घरों में अलाव व हीटर जलने लगे हैं। इसके कारण बिजली की खपत भी बढ़ गई है। इसके कारण बिजली आपूर्ति भी ट्रिप कर रही है। ठंड तीखी होने के कारण रात आठ बजे के बाद दुकानें बंद होने लगी हैं। ग्राहक भी कम नजर आ रहे हैं।



    इलेक्ट्रिक केतली व हीटरों की बढ़ी मांग


    ठंड के तेवर आक्रामक होने के साथ ही राहत देने वाले इलेक्ट्रिक सामान की बिक्री बढ़ गई है। कोई गर्म पानी करने वाली केतली तो कोई रूम हीटर खरीद रहा है। इसके कारण दुकानदारों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- UP School Closed: कोहरे और कड़ाके की ठंड में बच्चों को बड़ी राहत, आज और कल स्कूलों में छुट्टी, डीएम के आदेश जारी

    यह भी पढ़ें- Weather Update: अल्मोड़ा में मौसम का मिजाज बदला, बारिश का इंतजार; ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन



    लकड़ी-कोयला की बढ़ी डिमांड


    ठंड के मौसम में अलाव जलाने के लिए लकड़ी व कोयले की खपत बढ़ गई है। टाल पर लकड़ियां 800 रुपये कुंतल मिल रही हैं। वहीं कोयला भी लोग खरीद रहे हैं। ढेंचा लकड़ी का बोझ 100 रुपये में मिल रहा है।