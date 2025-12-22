Weather Update: अल्मोड़ा में मौसम का मिजाज बदला, बारिश का इंतजार; ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मंगलवार को सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। मौसम में आए इस बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिले में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शाम होते ही विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाए गए।

अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तीन डिग्री

घाटी वाले क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई और लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर अधिक देखने को मिला, जहां लोग दिनभर गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। सूखी ठंड से आम जनजीवन के साथ ही स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। सर्दी, खांसी और वायरल जैसी बीमारियों के मामलों में इजाफा हो रहा है। वहीं काश्तकारों की चिंता भी बढ़ गई है। बारिश नहीं होने से खेतों में बोई गई फसलें प्रभावित हो रही हैं और नमी की कमी से उत्पादन पर खतरा मंडरा रहा है।