Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Weather Update: अल्मोड़ा में मौसम का मिजाज बदला, बारिश का इंतजार; ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन

    By Chandrashekhar Diwedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:07 AM (IST)

    अल्मोड़ा में मौसम बदला, ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट आई है, अधिकतम 20 और न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया ...और पढ़ें

    Hero Image

    अल्मोड़ा में मौसम का मिजाज बदला, ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मंगलवार को सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। मौसम में आए इस बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिले में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शाम होते ही विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाए गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तीन डिग्री


    घाटी वाले क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई और लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर अधिक देखने को मिला, जहां लोग दिनभर गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। सूखी ठंड से आम जनजीवन के साथ ही स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। सर्दी, खांसी और वायरल जैसी बीमारियों के मामलों में इजाफा हो रहा है। वहीं काश्तकारों की चिंता भी बढ़ गई है। बारिश नहीं होने से खेतों में बोई गई फसलें प्रभावित हो रही हैं और नमी की कमी से उत्पादन पर खतरा मंडरा रहा है।

    बारिश का इंतजार


    मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात और निचली घाटियों में बारिश की संभावना है। इससे ठंड और बढ़ सकती है, लेकिन बारिश होने से किसानों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।