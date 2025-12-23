Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP School Closed: कोहरे और कड़ाके की ठंड में बच्चों को बड़ी राहत, आज और कल स्कूलों में छुट्टी, डीएम के आदेश जारी

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:06 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संभल में कोहरे और शीतलहर के कारण 23 और 24 दिसंबर को सभी स्कूल बंद रहेंगे। शीतलहर के चलते बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बहजोई। संभल में लगातार बढ़ रहे घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर 23 और 24 दिसंबर को कक्षा नर्सरी से 12 तक के सभी स्कूलों में शीत अवकाश घोषित किया गया है। यह छुट्टी परिषदीय, राजकीय, निजी, सहायता प्राप्त और समस्त बोर्ड के विद्यालयों पर लागू रहेगी। हालांकि जिन विद्यालयों में पहले से परीक्षाएं तय हैं, वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीएम ने जारी किए आदेश

    अवकाश के दौरान स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारी अपने विभागीय कार्यों और अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे। डीएम डा. राजेंद्र पैंसिया ने निर्देश दिया है कि आदेश का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए। लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे के कारण बच्चों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि सर्दी के मौसम में उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

    sambhal school

    कड़ाके की ठंड का असर

    जनपद संभल में कड़ाके की सर्दी का असर सोमवार को पूरे दिन महसूस किया गया। सुबह और शाम सर्दी बढ़ने से लोग अलाव के सहारे राहत लेते नजर आए। रात्रि के समय घने कोहरे का प्रकोप रहा, जो सुबह 11 बजे तक बना रहा। इससे सड़कों पर दृश्यता भी प्रभावित हुई।  दोपहर में मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिला और हल्की धूप निकलने से सर्दी से आंशिक राहत मिली। जनपद का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    यह भी पढ़ें- Bareilly Weather Forecast: शीतलहर और कोहरे की चपेट में पूरा मंडल, बरेली में हल्की धूप ने दी राहत

    यह भी पढ़ें- कड़ाके की ठंड से बच्चों को राहत: कक्षा 1 से 8 तक स्कूल 27 दिसंबर तक बंद, प्री बोर्ड परीक्षा जारी