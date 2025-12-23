UP School Closed: कोहरे और कड़ाके की ठंड में बच्चों को बड़ी राहत, आज और कल स्कूलों में छुट्टी, डीएम के आदेश जारी

जागरण संवाददाता, बहजोई। संभल में लगातार बढ़ रहे घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर 23 और 24 दिसंबर को कक्षा नर्सरी से 12 तक के सभी स्कूलों में शीत अवकाश घोषित किया गया है। यह छुट्टी परिषदीय, राजकीय, निजी, सहायता प्राप्त और समस्त बोर्ड के विद्यालयों पर लागू रहेगी। हालांकि जिन विद्यालयों में पहले से परीक्षाएं तय हैं, वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगी।

डीएम ने जारी किए आदेश अवकाश के दौरान स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारी अपने विभागीय कार्यों और अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहेंगे। डीएम डा. राजेंद्र पैंसिया ने निर्देश दिया है कि आदेश का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए। लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे के कारण बच्चों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि सर्दी के मौसम में उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।