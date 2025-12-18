Language
    Bareilly Weather Forecast: शीतलहर और कोहरे की चपेट में पूरा मंडल, बरेली में हल्की धूप ने दी राहत

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    UP Weather Update: उत्तर प्रदेश के बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। घने कोहरे के कारण गंगा एक्सप्रेसवे ...और पढ़ें

    Hero Image

    बरेली का मौसम

    जागरण टीम, बरेली। Uttar Pradesh Districts Weather Compilation: मौसम ने तेजी से करवट बदली है। प‍िछले तीन द‍िनों से मंडल के सभी ज‍िलों Bareilly, Pilibhit, Shahjhanpur और Badaun में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे के चलते Ganga Expressway, Bareilly to Delhi, Pilibhit Bypass और Nainital Road पर दृश्‍यता शून्‍य हो गई है। सफर करने में लोगों को कठ‍िनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

    mausam bareilly

    दिन में भी घने कोहरे के बीच लोगों को लाइट जलाकर वाहन चलाना पड़ रहा है। रात के समय में कड़ाके की ठंड से बचाव के ल‍िए लोग जगह-जगह अलाव तापते नजर आए। बरेली इन दिनों शीतलहर और घने कोहरे के 'डबल अटैक' से जूझ रहा है। बुधवार को बरेली प्रदेश का सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया, जहां हवाओं के कारण लोग दिनभर ठिठुरने को मजबूर रहे।

    mausam pilibhit

    UP Cold News: वहीं, Red Alert के बीच गुरुवार सुबह हल्की धूप निकली, मगर शीतलहर ने सर्दी में बढ़ोतरी की| मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी (दृश्यता) कई स्थानों पर शून्य तक पहुंच गई, जिससे रेल और सड़क यातायात पर बुरा प्रभाव पड़ा। गुरुवार दोपहर को आसमान से कोहरा छंटने और हल्की धूप निकलने से लोगों को मामूली राहत मिली।

    'कोल्ड डे' की बनी स्थिति

    कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर जिले के कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को 20 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। प्रमुख चौराहों पर अलाव और रैन बसेरों के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों तक घना कोहरा और 'कोल्ड डे' की स्थिति बनी रह सकती है।प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और ठंड से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है।

    शाहजहांपुर में दृश्‍यता 20 मीटर 

    Shahjhanpur Weather Update: वहीं शाहजहांपुर में भी घने कोहरे व शीतलहर से राहत मिलती नहीं दिख रही है। गुरुवार सुबह दृश्यता घटकर 20 मीटर रह गई। जिस कारण हाईवे पर वाहन रेंगकर चले। गलन बढ़ने के कारण पारा 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। रात व दिन के पारे में महज दो डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा गया है।

    mausam shahjhanpur

    मौसम विज्ञान केंद्र ने जिले को रेड जोन में शामिल किया है। शाहजहांपुर में गुरुवार को भी दिन भर बादल छाए रह सकते हैं। सुबह नौ बजे तक सड़कों पर आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में रही। गन्ना शोध परिषद के मौसम अनुभाग के विज्ञानी डा. मनमोहन सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में 18 दिसंबर तक अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा था।

    उन्होंने बताया कि यह तीन वर्ष में गुरुवार अब तक सबसे सर्द दिन हो सकता है। उन्होंने बताया कि सुबह हवा का रुख पुरवा होने के कारण फिलहाल कोहरे से राहत नहीं मिलेगी।

    mausam badaun

    PiliBhit-Badaun Weather: पीलीभीत और बदायूं में भी अन्‍य जिलों जैसा ही रहा। यहां पर भी पूरा शहर घने कोहरे की चपेट में नजर आया। Visibility Zero होने से लोगों को सफर करने में काफी द‍िक्‍कतों का सामना करना पड़ा। घने कोहरे के चलते पीलीभीत के पूरनपुर में खड़े ट्रक में पीछे से पहले बस और उसके बाद कार की टक्‍कर हो गई। गनीमत रही क‍ि बड़ा हादसा होने से बच गया।

     

