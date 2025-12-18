Bareilly Weather Forecast: शीतलहर और कोहरे की चपेट में पूरा मंडल, बरेली में हल्की धूप ने दी राहत

जागरण टीम, बरेली। Uttar Pradesh Districts Weather Compilation: मौसम ने तेजी से करवट बदली है। प‍िछले तीन द‍िनों से मंडल के सभी ज‍िलों Bareilly, Pilibhit, Shahjhanpur और Badaun में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे के चलते Ganga Expressway, Bareilly to Delhi, Pilibhit Bypass और Nainital Road पर दृश्‍यता शून्‍य हो गई है। सफर करने में लोगों को कठ‍िनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिन में भी घने कोहरे के बीच लोगों को लाइट जलाकर वाहन चलाना पड़ रहा है। रात के समय में कड़ाके की ठंड से बचाव के ल‍िए लोग जगह-जगह अलाव तापते नजर आए। बरेली इन दिनों शीतलहर और घने कोहरे के 'डबल अटैक' से जूझ रहा है। बुधवार को बरेली प्रदेश का सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया, जहां हवाओं के कारण लोग दिनभर ठिठुरने को मजबूर रहे।

UP Cold News: वहीं, Red Alert के बीच गुरुवार सुबह हल्की धूप निकली, मगर शीतलहर ने सर्दी में बढ़ोतरी की| मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी (दृश्यता) कई स्थानों पर शून्य तक पहुंच गई, जिससे रेल और सड़क यातायात पर बुरा प्रभाव पड़ा। गुरुवार दोपहर को आसमान से कोहरा छंटने और हल्की धूप निकलने से लोगों को मामूली राहत मिली।

'कोल्ड डे' की बनी स्थिति कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर जिले के कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को 20 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। प्रमुख चौराहों पर अलाव और रैन बसेरों के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों तक घना कोहरा और 'कोल्ड डे' की स्थिति बनी रह सकती है।प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और ठंड से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है।

शाहजहांपुर में दृश्‍यता 20 मीटर Shahjhanpur Weather Update: वहीं शाहजहांपुर में भी घने कोहरे व शीतलहर से राहत मिलती नहीं दिख रही है। गुरुवार सुबह दृश्यता घटकर 20 मीटर रह गई। जिस कारण हाईवे पर वाहन रेंगकर चले। गलन बढ़ने के कारण पारा 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। रात व दिन के पारे में महज दो डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र ने जिले को रेड जोन में शामिल किया है। शाहजहांपुर में गुरुवार को भी दिन भर बादल छाए रह सकते हैं। सुबह नौ बजे तक सड़कों पर आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में रही। गन्ना शोध परिषद के मौसम अनुभाग के विज्ञानी डा. मनमोहन सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में 18 दिसंबर तक अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा था।