मथुरा में कोहरे का कहर: जयपुर-बरेली हाईवे पर टकराए कई वाहन, आधा दर्जन लोग घायल
मथुरा में कोहरे के कारण जयपुर-बरेली हाईवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोहरे ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, महावन । कोहरा के कारण रविवार की भोर में सड़क पर खड़े खराब ट्रक से पहले थार टकराई, उसके बाद अन्य वाहन भी भिड़ गए। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई गई है।
जयपुर-बरेली हाईवे पर रविवार की भोर पांच बजे घना कोहरा छाया हुआ था। चिंताहरण मंदिर के समीप राया से रिफाइनरी की ओर सड़क पर एक ट्रक खड़ा था। तभी राया की ओर से आई थार खड़े ट्रक से टकरा गई। इससे उसमें सवार अलीगढ़ के प्रतिभा कालोनी निवासी नीरज शर्मा व शशांक घायल हो गए। कुछ देर में ही इसी ट्रक से दो कार भी टकरा गईं। इससे उनमें सवार गाजियाबाद के अजीत कुमार, अलीगढ़ के रजनीश, बुलंदशहर के देवेश व नाजिर घायल हो गए।
उधर से गुजर रहे नई दिल्ली के प्रीतमपुरा निवासी संदीप शुक्ला ने यूपी डायल-112 पर काल कर पुलिस को सूचना दी। इस पर खप्परपुर चौकी प्रभारी विषय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे उन्होंने घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया। बाद में क्रेन की मदद से वाहनों को एक साइड में कराया। जयपुर-बरेली हाईवे पर सुबह छह बजे सिहोरा गांव के समीप खड़े एक ट्रक को जमुनापार थाना के प्रभारी निरीक्षक विदेश कुमार त्यागी ने क्रेन की मदद से हटवाया।
कार ने टहल रही महिला को मारी टक्कर, गंभीर
सुरीर : घना कोहरा होने के साथ ही दुर्घटनाएं बढ़ने लगी हैं। कस्बा सुरीर निवासी ख्याली सिंह की पत्नी गुड्डी देवी रोजाना की तरह सुबह सात बजे टहलते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के तेहरा अंडरपास की ओर जा रहीं थी। तभी मांट-नौहझील मार्ग पर कोहरा होने के कारण एक कार ने उनमें टक्कर मार दी। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है।
