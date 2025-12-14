Language
    एमबीए छात्र ने हॉस्टल में की आत्महत्या, फंदे पर लटका मिला शव; मथुरा पुलिस कारण जानने में जुटी

    Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:26 PM (IST)

    मथुरा के जैत स्थित अभिनंदन हास्टल में एक एमबीए छात्र सत्यम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह एक निजी कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने शव ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। अभिनंदन हास्टल के पीछे स्थित मामा हास्टल जैत में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सत्यम के रूप में हुई है, जो एक निजी कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। उसका पता फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है।

    पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। युवक का शव हास्टल के कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला। प्रारंभिक जांच में मौके पर ही उसकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जैंत थाना प्रभारी उमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। जांच जारी है।