मथुरा में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, सीढ़ियों से सामान हटाने को लेकर हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, मथुरा। थाना रिफाइनरी क्षेत्र स्थित राधा टाउन में रविवार सुबह 11 बजे एक मामूली विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। सीढ़ियों से सामान हटाने की बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद युवक ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के साथ आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीढ़ियों से सामान हटाने को लेकर विवाद, बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या

थाना रिफाइनरी क्षेत्र स्थित राधा टाउन में 62 वर्षीय गजेंद्र सिंह ने अपने घर की सीढ़ियों के नीचे कुछ सामान रखा हुआ था। उसी सामान को हटाने को लेकर उनके मकान के ऊपरी फ्लोर में रहने वाले विष्णु से कहासुनी हो गई। कहासुनी धीरे-धीरे बढ़ती गई और विवाद इतना उग्र हो गया कि विष्णु ने आवेश में आकर गजेंद्र सिंह को गोली मार दी। इससे वह गंभीर घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। गोली चलने से आसपास अफरा-तफरी मच गई।