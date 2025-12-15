Language
    Mini Jamtara में ड्रोन से साइबर ठगों की तलाश, घरों से महिलाओं ने भगाए मर्द; गोवर्धन के गांव हुए डर के मारे खाली

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:17 PM (IST)

    गोवर्धन के देवसेरस गांव में साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी है। पुलिस की दबिश से साइबर ठगी के लिए Mini Jamtara के रूप में कुख्यात गांवों ...और पढ़ें

    Cybers thugs की तलाश में गोवर्धन के गांवों में पुलिस लगातार छापे मार रही है।

    संसू, जागरण, गोवर्धन ( मथुरा)। साइबर ठगी के लिए कुख्यात Mini Jamtara गोवर्धन थाना क्षेत्र के देवसेरस गांव में पुलिस ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। रविवार को बड़े पैमाने पर दबिश अभियान चलाया। पुलिस की कार्रवाई से जिले में साइबर ठगी के नाम से बदनाम गांवों में भी अफरा-तफरी मची है।

    महिलाओं ने घरों से मर्द भगा दिए हैं। साइबर अपराध से जुड़े लोगों में दहशत का माहौल है। गोवर्धन थाना प्रभारी रवि त्यागी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वांछितों के घरों पर एक-एक कर दबिश दी। इस दौरान संदिग्धों से पूछताछ की और उनके ठिकानों की गहन तलाशी ली गई।

    पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े दस्तावेज, मोबाइल, सिम कार्ड और बैंक खातों से संबंधित जानकारियां जुटाई हैं। कई घरों में ताले लटके मिले। इससे स्पष्ट है कि कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपित फरार हो गए। एसएसपी श्लोक कुमार साइबर अपराध के खात्मे को लेकर पुलिस पूरी तरह गंभीर है।

    उनका कहना है कि अपराधियों के खिलाफ यह मुहिम निरंतर चलती रहेगी और किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस साइबर सेल और सर्विलांस टीम के सहयोग से आरोपितों की डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। उनके बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की भी जांच कराई जा रही है।

    इधर पुलिस की कार्रवाई से जिले में ठगों के अन्य गांवों में भी दहशत का माहौल है। कोसीकलां के नगला उदावर, शेरगढ़ के विशंभरा, बाबूगढ़, बरसाना के हाथिया, नगला जंगली, छाता के दोताना आदि गांवों से महिलाओं ने घरों से मर्द भगा दिए हैं।

    पुलिस गांव में बाहरी राज्यों में दर्ज मामलों की भी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। पुलिस की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में भी संदेश गया है कि अब साइबर अपराध के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनाई गई है।

    वहीं पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि साइबर अपराध की जड़ों तक पहुंचकर इसे पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

