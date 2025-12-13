UP 'का जामताड़ा': शादी में कौन लाया डिफेंडर और थार? साइबर ठगों के 12 गांव मथुरा पुलिस के रडार पर

जागरण संवाददाता, मथुरा। साइबर ठगों से निपटने के लिए एसएसपी श्लोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने पहले पूरा होमवर्क किया है। 12 ऐसे गांवों को चिन्हित किया गया है, जहां साइबर ठग रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा गांव गोवर्धन के हैं। इन गांवों पर कार्रवाई के लिए पूरी रणनीति बनाई गई है। वरिष्ठ अधिकारी अचानक पुलिस को सूचना देंगे, ताकि पहले से कोई सूचना लीक नहीं हो सके।

रणनीति के तहत पुलिस करेगी कार्रवाई छाता, शेरगढ़, कोसीकलां, बरसाना और गोवर्धन में साइबर ठगों का डेरा है। यही गांव ऐसे हैं, जहां समय-समय पर पुलिस की कार्रवाई होती रहती है। पुलिस इतनी बड़ी कार्रवाई करेगी, यह ग्रामीणों ने कभी सोचा नहीं था। पुलिस ने 12 गांवों की जो सूची बनाई है उसमें गोवर्धन थाने के देवसेरस, मुड़सेरस,नगला अकातिया, दौलतपुर, मड़ौरा गांव शामिल हैं। जबकि कोसीकलां थाना के नगला उटावर, सिरौली, सांचौली भी साइबर ठगी के लिए कुख्यात हैं। इसके अलावा शेरगढ़ में जंघावली और विशंभरा गांव में भी बड़ी संख्या में साइबर ठग रहते हैं।

सबसे अधिक गोवर्धन थाने में ठगों के गांव इसी तरह बरसाना थाना का हाथिया गांव भी ठगों का प्रमुख गढ़ है। पुलिस ने यहां ठगी का काम करने वालों की सूची तैयार की जा रही है। एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि इन गांवों को चिन्हित किया गया है, इनमें समय-समय पर कार्रवाई की जाएगी। गांव में जो पूर्व में अपराधों में शामिल रहे हैं, उनकी सूची तैयार की गई है।



रिश्तेदार भी डाल रहे डेरा मथुरा में ठगों के गांव की ज्यादातर रिश्तेदारी राजस्थान और हरियाणा के मेव परिवार में है। जहां रिश्तेदारियां हैं, वह भी शातिर अपराधी हैं। ऐसे में वहां पर अपराध करने के बाद उत्तर प्रदेश के गांवों में डेरा डाले रहते हैं।







आपने दोबारा पैरवी की, तो हमारे दरवाजे भी नहीं खुलेंगे ठगों की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को एसएसपी श्लोक कुमार के पास कुछ लोग पैरवी के लिए पहुंचे। इसमें एक राजनैतिक दल के पदाधिकारी भी थे और कुछ ग्रामीण भी। एसएसपी से कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं, उनमें कई पढ़ने वाले हैं। उन्हें गलत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर एसएसपी ने कहा कि सभी शातिर हैं। आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे ठगों की पैरवी करेंगे। दोबारा ऐसी पैरवी के लिए आए तो हमारे दरवाजे भी नहीं खुलेंगे। बाद में पैरवी करने वाले मायूस होकर लौट गए।

बरात में डिफेंडर, थार लाने वालों की पहचान कर रही पुलिस गोवर्धन। जिस देवसेरस गांव में शुक्रवार सुबह पांच बजे पुलिस ने छापेमारी कर ठगों की गिरफ्तारी की है। उसी गांव में गुरुवार रात राजस्थान के कामां से बरात आई थी। इस बरात में लग्जरी डिफेंडर गाड़ी के अलावा 40 के आसपास थार गाड़ियां थीं। इनमें बड़ी संख्या में ठगों का गिरोह शामिल था। अब पुलिस शादी के वीडियो तलाश रही है, इन वीडियो के आधार पर ठगों की तलाश की जा रही है।