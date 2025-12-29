होटल-गेस्ट हाउस फुल, होम स्टे के दो गुना रेट... नई साल से पहले वृंदावन में भारी भीड़
नए साल पर ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन के लिए वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस कारण शहर के होटल और गेस्टहाउस पूरी तरह भर गए हैं। होम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मथुरा। गुजरते वर्ष की विदाई और नए वर्ष के स्वागत के लिए ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन की चाह में देशभर से लाखों श्रद्धालु वृंदावन पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते शहर के होटल और गेस्टहाउस पूरी तरह फुल हो चुके हैं, जिससे होम स्टे संचालकों ने भी कमरों के दाम बढ़ा दिए हैं।
वृंदावन में एक कमरे का किराया डेढ़ से दो हजार रुपये तक पहुंचा
ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन के साथ नववर्ष मनाने की परंपरा के चलते 31 दिसंबर और एक जनवरी को लेकर पहले ही होटल-गेस्टहाउसों की बुकिंग पूरी हो चुकी है। ऐसे में बिना पूर्व बुकिंग के आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए भटकना पड़ रहा है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए होम स्टे की सुविधा देने वाले लोगों ने भी किराया बढ़ा दिया है। सामान्य दिनों में जिन कमरों का किराया 800 से 1000 रुपये प्रति रात था, अब डेढ़ से दो हजार रुपये तक वसूला जा रहा है।
मनमाना किराया देकर ठहरने को मजबूर
छटीकरा मार्ग, रुक्मिणी विहार पार्किंग से विद्यापीठ चौराहा तक कई स्थानों पर युवक हाथों में तख्तियां लेकर श्रद्धालुओं को कमरे दिलाने का दावा कर रहे हैं। प्रेम मंदिर के समीप होम स्टे बुकिंग कराने वाले युवक विवेक ने बताया कि क्रिसमस से ही कमरों के दाम 500 से 800 रुपये तक बढ़ चुके हैं। 30 दिसंबर से एक जनवरी तक किराये में और वृद्धि होने की संभावना है। मजबूरी में श्रद्धालु मनमाना किराया देकर ठहरने को विवश हैं।
