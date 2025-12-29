होटल-गेस्ट हाउस फुल, होम स्टे के दो गुना रेट... नई साल से पहले वृंदावन में भारी भीड़

जागरण संवाददाता, मथुरा। गुजरते वर्ष की विदाई और नए वर्ष के स्वागत के लिए ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन की चाह में देशभर से लाखों श्रद्धालु वृंदावन पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते शहर के होटल और गेस्टहाउस पूरी तरह फुल हो चुके हैं, जिससे होम स्टे संचालकों ने भी कमरों के दाम बढ़ा दिए हैं।

