भ्रष्टाचार पर डीएम सीपी सिंह का एक्शन: पेशकार निलंबित, आय से अधिक संपत्ति की जांच के आदेश; एसडीएम को नोटिस

जागरण संवाददाता, मथुरा। डीएम के आदेश का पालन न करना एसडीएम महावन के पेशकार को भारी पड़ गया। डेढ़ माह पहले गोवर्धन ट्रांसफर होन पर भी महावन में ही कार्य करते रहने पर गुस्साए डीएम ने शुक्रवार को पेशकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही पेशकार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने के आदेश देते हुए एसडीएम महावन से भी स्पष्टीकरण मांगा है। डीएम ने साफ कहा है कि नाफरमानी व भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

गोवर्धन ट्रांसफर के बाद भी महावन तहसील में कार्यरत था पेशकार वकीलों और स्थानीय लोगों द्वारा पेशकार महेंद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों में कहा गया था कि कोई भी कार्य कराने की एवज में पेशकार डोर टू डोर वसूली कर रहे हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने 19 नवंबर को महेंद्र सिंह का स्थानांतरण महावन से गोवर्धन तहसील कर दिया था।

नियमतः उन्हें तत्काल गोवर्धन में अपनी आमद दर्ज करानी थी। पहले तो कई दिनों तक पेशकार ने गोवर्धन में आमद दर्ज नहीं कराई। उसके बाद कराई भी तो गोवर्धन में काम संभालने की बजाय महावन में ही काम देखते रहे। इसकी शिकायत अधिवक्ताओं ने फिर से डीएम से की। डीएम ने इसे घोर अनुशासनहीनता और नाफरमानी मानते हुए निलंबन के आदेश दे डाले।