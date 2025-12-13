संत प्रेमानंद के स्वास्थ्य की कामना को 119 दिन से दंडवत यात्रा कर रहा युवक, हाथ-पैर छिल गए; लेकिन नहीं डिगा इरादा

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। किसी अपने की सलामती के लिए की गई प्रार्थना जब संकल्प बन जाए, तो आस्था राह बना लेती है। प्रेमानंद के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना लिए करन ने ऐसी ही आस्था के साथ दंडवत यात्रा का कठिन संकल्प लिया है। 119 दिन पहले लखनऊ से शुरू हुई यह यात्रा आज लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है।



119 दिन बाद मैनपुरी पहुंची दंडवत यात्रा के दौरान करन ने बताया कि प्रेमानंद के अस्वस्थ होने की खबर ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। तभी उसने मन ही मन यह प्रण लिया कि जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, हर कदम दंडवत करते हुए ही आगे बढ़ेगा। चिलचिलाती धूप, ठिठुरती सर्दी, बारिश और थकान कुछ भी उसके इरादे को डिगा नहीं सका।