Sant Premanand: सर्दी की सुबह में संत प्रेमानंद ने लगाई पंचकोसीय परिक्रमा, गूंजता रहा राधा नाम

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। संत प्रेमानंद ने गुरुवार सुबह वृंदावन की पंचकोसीय शुरू की तो श्रद्धालुओं की भीड़ पूरे परिक्रमा मार्ग में दर्शन के लिए पहुंच गई।

जिन रास्तों से संत प्रेमानंद परिक्रमा करते निकल रहे थे, राधानाम के गूंज से वातावरण गुंजायमान हो उठा। रास्ते में जगह-जगह तख्ता लगाकर श्रद्धालुओं ने राधानाम का संकीर्तन शुरू कर दिया।

भक्तों का अभिवादन करते हुए Sant Premanand ने परिक्रमा पूरी की। इसके बाद अपने गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

परिकमा मार्ग स्थित श्रीराधा केलिकुंज से गुरुवार की सुबह सात बजे संत प्रेमानंद अपने शिष्यों के साथ वृंदावन की पंचकोसीय परिक्रमा के लिए निकले। आश्रम के साधकों ने परिक्रमा मार्ग में संत प्रेमानंद की सुरक्षा को देखते हुए दोनों ओर रस्से से बैरिकेडिंग कर दी।