जुबिन नौटियाल ने संत प्रेमानंद को सुनाए भजन, सुनकर गदगद हुए महाराज
संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। संत प्रेमानंद से आशीर्वादलेने पहुंचे बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने जब उन्हें अपनी सुमधुर वाणी से भजन सुनाए तो संत प्रेमानंद आल्हादित हो उठे। मुस्कुराते हुए संत प्रेमानंद ने जुबिन नौटियाल को अपना आशीर्वाद प्रदान किया।
परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीराधा केलिकुंज में बुधवार की सुबह साढ़े सात बजे एकांतिक वार्ता में संत प्रेमानंद का आशीर्वाद लेने पहुंचे बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाला ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया और फिर संत प्रेमानंद से भजन सुनाने की अनुमति मांगी।
नौटियाल ने देवकीनंदन तुमको अंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतरयामी पूरन कीते काज... मन मंदिर में सजे बिहारी.. भजन सुनाया तो आश्रम में सन्नाटा पसर गया। नौटियाल ने करीब पांच मिनट तक संत प्रेमानंद को भजन सुनाकर मुग्ध कर दिया। इसके बाद वे गंतव्य को चले गए।
मेरे बांकेबिहारी लाल, तुम इतना मत करियो शृंगार
प्रमुख उद्योगपति व एमआर ग्रुप के संस्थापक सुरेश चंद्र अग्रवाल के पंचम स्मृति महोत्सव में भजन संध्या में लोग जमकर झूमे। बरसाना में आयोजित कार्यक्रम में सुरेश चंद्र अग्रवाल को भाव-भीवी श्रद्धांजलि दी गई।
बरसाना में स्थित एक होटल में टीवी कालाकार नितिन कुमार (इंडियन आइडल फेम 13) ने भजन संध्या आयोजित की। यहां भव्य फूल बंगला सजाया गया। सीएमडी सुनील अग्रवाल और निदेशक लव बंसल ने आगंतुकों का पटका पहनाकर स्वागत किया। भजन संध्या में राधे किशोरी दया करो, मैं राधावल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे.... मेरे बांकेबिहारी लाल, तुम इतना मत करियो शृंगार... आदि भजनों पर लोग झूमते रहे।
