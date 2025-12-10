Mathura News: लक्ष्मी नगर चौराहा का होगा सौंदर्यीकरण, सभी भवनों का होगा एक स्वरूप

जागरण संवाददाता, मथुरा। मथुरा–वृंदावन महानगर का प्रवेश द्वार लक्ष्मी नगर चौराहा अब फोर-लेन मार्ग के साथ खूबसूरत बनने जा रहा है। लक्ष्मी नगर से टैंक चौराहा तक इस मार्ग को फोर-लेन बनाने के साथ-साथ चौराहा को आकर्षक स्वरूप देने की तैयारी है। इससे चौराहे के सभी आवासीय और व्यावसायिक भवनों का स्वरूप बदल जाएगा।

मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने किया निरीक्षण मंगलवार को लक्ष्मी नगर मार्ग का निरीक्षण मथुरा–वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एसबी. सिंह ने किया। उन्होंने मार्ग निर्माण कार्य की प्रगति देखी। इस दौरान उपाध्यक्ष एसबी सिंह ने बताया कि यह मथुरा का प्रमुख प्रवेश द्वार है, जिसके माध्यम से अलीगढ़, बरेली और यमुना एक्सप्रेस वे के जरिए नोएडा, आगरा व लखनऊ से आने वाले श्रद्धालु शहर में प्रवेश करते हैं। इस मार्ग को आकर्षक बनाने के लिए फोर-लेन सड़क के मध्य डिवाइडर का निर्माण किया जा रहा है।

मार्ग को आकर्षक बनाने के लिए सड़क के मध्य डिवाइडर का होगा निर्माण स्थानीय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थान के अनुरूप वेंडिंग और पार्किंग जोन विकसित किए जाएंगे। सड़क के दोनों ओर फुटपाथ होंगे और इनके साथ पौधारोपण भी किया जाएगा। साथ ही आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। फुटपाथ के साथ दोनों ओर नालों का निर्माण भी प्रस्तावित है।