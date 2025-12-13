Language
    UP Weather: बदला मौसम, ठंडी बयार से गिरा तापमान; मौसम विभाग ने कहा- 'बढ़ेगा सर्दी का प्रकोप'

    By Saurabh Kumar Shukla Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:39 PM (IST)

    मैनपुरी में शनिवार को मौसम बदल गया, ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट आई। सुबह कोहरे के कारण दृश्यता कम रही, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई। मौसम विभा ...और पढ़ें

    सुबह-सुबह चली ठंडी बयार ने बढ़ा दी सर्दी। जागरण

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। शनिवार को मौसम का हाल अन्य दिनों से बदला दिखा। सुबह-सुबह चली शीतल बयार से सर्दी का ग्राफ बढ़ गया तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान कम हो गया। सुबह बार बजे के बाद आबादी और सड़कों पर कोहरा छाने से परेशानी हो गई।

    चालकों को वाहन की लाइट जलाकर चलना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार, अब सर्दी गति पकड़ने लगेगी। सुबह 10 बजे तक कोहरे की वजह से धूप नहीं निकल सकी। मौसम में आए अचानक बदलाव से लोग पहले ही दिन गर्म कपड़ों में दिखने लगे।

    शुक्रवार शाम से ही मध्यम गति से शीतल बयार चल रही थी। मौसम साफ था। शनिवार सुबह चार बजे तक मौसम साफ रहा लेकिन थोड़ी देर बाद ही आबादी के अंदर और सड़कों पर कोहरा छा गया। अचानक कोहरा छाने से लोग हैरान हो गए, जबकि दृश्यता कम होने से चालकों को वाहन की लाइट जलाकर चलना पड़ गया। धूप भी नहीं निकली। ऐसा मौसम सुबह 10 बजे तक बना रहा। इसके बाद बयार की गति बदली तो कोहरा कुछ कम हुआ, जिससे सूरज चमकने लगे। वैसे, इसके बाद शाम होने तक सूरज अधिक तेज नहीं दिखा सके।

    तापमान में आई कमी

    कोहरा और बयार की वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी अन्य दिनों के मुकाबले कम हो गया। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 09 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र केे मौसम विज्ञानी नरेंद्र कुमार के अनुसार, आगामी दिनों में मध्यम कोहरा छाया सह सकता है, तापमान में कमी आएगी।

