UP Weather Update: घने कोहरे से ढकेगा गोरखपुर-आगरा शहर, शून्य दृश्यता की चेतावनी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। UP Weather Today: ठंड अपना असर दिखाने लगी है। इसके साथ ही कोहरे का प्रभाव बढ़ गया है। शुक्रवार को सुबह घना कोहरा रहा, जिससे दृश्यता शून्य मीटर तक पहुंच गई। इससे सड़क यातायात प्रभावित रहा। सुबह- सवेरे टहलने निकले लोगों को असुविधा उठानी पड़ी।

मौसम विभाग ने इसे इस सीजन का सबसे घना कोहरा बताते हुए अगले तीन दिन तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि रात में पारा नीचे आने से ठंड अधिक रही। धीरे- धीरे इसमें बढ़ोत्तरी होगी। कोहरे में वाहन लेकर चलने पर एडवाजयरी जारी की गई है।

मौसम विज्ञान विभाग से जारी सूचना के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 0.1 डिग्री कम रहा।

न्यूनतम तापमान का पारा 9.0 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 1.7 डिग्री कम रहा। अधिकतम आर्द्रता 92 प्रतिशत और न्यूनतम 48 प्रतिशत दर्ज की गई। हवा में नमी अधिक होने और तापमान गिरने के कारण गुरुवार की देर रात को कोहरा तेजी से विकसित हुआ, जो शुक्रवार की सुबह तक बेहद घना हो गया। इससे दृश्यता शून्य तक पहुंच गई, जिससे कई स्थानों पर वाहन लेकर चलने में चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। मौसम विज्ञानी टीबी सिंह ने बताया कि क्षोभमंडल (वायुमंडल की सबसे निचली और घनी परत) के निचले स्तर पर स्थिरता बनी रहने से तराई क्षेत्रों में कोहरा अत्यंत घना हो रहा है।